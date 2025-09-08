Confirman sanción a Luis Suárez, tras escupir a un rival en la Leagues Cup

El delantero uruguayo Luis Suárez fue suspendido este lunes por tres encuentros por la liga norteamericana (MLS), un castigo que se suma a la dura sanción de seis partidos recibida en la Leagues Cup por escupir a un rival en la final de ese torneo.

El veterano atacante charrúa de 38 años, de Inter Miami, escupió a un miembro de la comisión del Seattle Sounders, que goleó al equipo de Lionel Messi y Suárez por 3-0 en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto.

"Suárez servirá la suspensión el 13 de septiembre (cuando el Inter jugará contra Charlotte FC), 16 de septiembre (ante Seattle Sounders) y 20 de septiembre (frente a DC United)", dice un comunicado de la liga norteamericana.