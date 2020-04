En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el Fútbol Profesional Colombiano se ha visto fuertemente afectado económicamente por lo que los directivos de los equipos han tenido que llegar a acuerdos con sus empleados (jugadores, entrenadores, personal administrativo) para suspender, reducir y en algunos casos cancelar los contratos para poder solventar las finanzas.

Este miércoles 8 de abril, Ignacio Martán, presidente y dueño de Cortuluá, habló para el programa Fanáticos de verde, azul y rojo de Antena 2 en RCN Radio en donde lanzó fuertes críticas a la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano y Gustavo Serpa, accionista de Millonarios.

Sobre los derechos de televisión, Martán indicó que no se le puede quitar a ninguna institución sin importar si es un club grande o chico ya que "todos son iguales":

En derecho comercial, cuando usted tiene cinco hijos y tiene uno con problemas mentales, otro enfermo, ellos no dejan de ser hijos suyos, Ese derecho no se le puede quitar a nadie, todos son iguales"; dijo.

El dirigente de Cortulupa continúo diciendo que para que exista un torneo deben haber grandes y chicos y no se puede hacer un certamen con solo seis instituciones, esto en relación a lo manifestado por Gustavo Serpa, accionista de Millonarios, quien aseguró que estaría contemplando la opción de desafiliar al conjunto 'embajador' de la Dimayor.

"Para que hayan torneos deben haber grandes y chicos. No se puede hacer un torneo con seis equipos, lo que dijo el señor Serpa me parece gravísimo. Un torneo con seis equipos no sé a qué Fifa y a qué Conmebol quedarán afiliados", indicó.

Martán también criticó fuertemente a Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor, y su gestión como máximo representante de la entidad.

"La Dimayor se ha ido, alegremente, gastando todos los recursos. El dinero que se ha repartido ha sido de cuestiones diferentes, préstamos. Esto es un caos, se defiende lo indefendible y mientras no nos unamos el fútbol será la oveja negra", señaló.