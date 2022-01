Conflicto entre Once Caldas y Gimnasia por Johan Carbonero

Un nuevo conflicto se registraría entre un club colombiano y uno argentino por el futuro deportivo de un futbolista. Se trata del caso entre Once Caldas y Gimnasia y Esgrima de La Plata por el extremo ofensivo Johan Stiven Carbonero.

El jugador de 22 años, que debutó como profesional en 2018 con Once Caldas, partió al balompié de Argentina en el 2020 para vincularse a Gimnasia en condición de préstamo con opción de compra hasta el 31 de diciembre del 2021.

En el conjunto argentino, Carbonero se destacó al punto de ser una de las figuras del plantel, por lo que se informó desde el sur del continente que Gimnasia habría hecho uso de la opción de compra de 2,2 millones de dólares por el 70% de su pase.

Sin embargo, Once Caldas asegura que no ha recibido el dinero en las fechas estipuladas, por lo que el futbolista no tendría ninguna relación con el 'lobo' argentino y debería que regresar al conjunto de Manizales para ponerse bajo las órdenes del director técnico Diego Corredor.

No obstante, Gimnasia asegura sí realizó el pago y le pode al equipo colombiano que libere al jugador, con quien ya habría pactado un contrato y al cual esperan para que integre a la pretemporada.

Finalmente, Once Caldas afirmó que en caso de no llegar a un acuerdo entre clubes llevará el caso a la FIFA.