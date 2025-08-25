Conmebol anunció fecha y hora del sorteo de Copa Libertadores Femenina

Conmebol anunció este lunes 25 de agosto la fecha y el horario en que se conocerán los grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores Femenina, pues en este 2025 el torneo continental se disputará entre el 2 y el 18 de octubre, y ya están definidos once de lo 16 equipos que en competencias.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores Femenina 2025?

El sorteo de la Copa Libertadores Femenina será el jueves 4 de septiembre en Luque, Paraguay (sede de la Conmebol), sede del ente rector del fútbol suramericano. En esta ocasión tendrán varios canales de transmisión con fines de transparencia.

Puede leer: Selección Colombia: los tres jugadores que CAV pidió contra Bolivia y Venezuela

El sorteo se efectuará a partir de las 12:00 m. (horario local), y se podrá ver a través del canal de Youtube de la Copa Libertadores. En esa ocasión se sortearán los grupos del torneo, que serán cuatro de cuatro equipos cada uno.

Formato de la Copa Libertadores Femenina

Para la edición 2025 se mantendrá el formato de la Copa Libertadores Femenina que se viene manejando desde hace algunas temporadas, que corresponde a fase de grupos de cuatro equipos cada uno, donde clasifican dos de cada zona a cuartos de final, y a partir de allí se cruzan (A-B y C-D), posteriormente habrá semifinales y final.