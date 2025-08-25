Actualizado:
Conmebol anunció fecha y hora del sorteo de Copa Libertadores Femenina
La edición 2025 del torneo continental se disputará en Argentina.
Conmebol anunció este lunes 25 de agosto la fecha y el horario en que se conocerán los grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores Femenina, pues en este 2025 el torneo continental se disputará entre el 2 y el 18 de octubre, y ya están definidos once de lo 16 equipos que en competencias.
¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores Femenina 2025?
El sorteo de la Copa Libertadores Femenina será el jueves 4 de septiembre en Luque, Paraguay (sede de la Conmebol), sede del ente rector del fútbol suramericano. En esta ocasión tendrán varios canales de transmisión con fines de transparencia.
El sorteo se efectuará a partir de las 12:00 m. (horario local), y se podrá ver a través del canal de Youtube de la Copa Libertadores. En esa ocasión se sortearán los grupos del torneo, que serán cuatro de cuatro equipos cada uno.
Formato de la Copa Libertadores Femenina
Para la edición 2025 se mantendrá el formato de la Copa Libertadores Femenina que se viene manejando desde hace algunas temporadas, que corresponde a fase de grupos de cuatro equipos cada uno, donde clasifican dos de cada zona a cuartos de final, y a partir de allí se cruzan (A-B y C-D), posteriormente habrá semifinales y final.
En el caso de Colombia aún no están definidos los equipos que disputarán la Libertadores Femenina, pues el torneo local sigue en curso, lo cierto es que serán campeón y subcampeón los que se ubiquen como Colombia 1 y 2, respectivamente.
Equipos clasificados a la Copa Libertadores Femenina 2025
Argentina: Boca Juniors y San Lorenzo.
Brasil: Corinthians, Sao Paulo y Ferroviaria.
Chile: Colo Colo y Universidad de Chile.
Paraguay: Libertad y Olimpia.
Perú: Alianza Lima.
Uruguay: Nacional.
Resta definir los dos cupos de Colombia, y el correspondiente a Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Es pertinente recordar que Corinthians es el vigente campeón de la Copa Libertadores Femenina, y a su vez es el equipo que más veces ha ganado el torneo, pues suma cinco en el palmarés, y aparece como el principal favorito a quedarse con la edición 2025.
