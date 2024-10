CONMEBOL 'borró' a Wilmar Roldán de toda competencia: radical medida

Wilmar Roldán recibió este viernes 18 de octubre la gran noticia de que será el árbitro encargado del vibrante partido aplazado de la novena fecha de la Liga BetPlay 2024-II entre Junior vs Deportivo Pereira. Roldán volverá a escena en el plano local después de casi dos semanas sin dirigir. Su último partido fue en la victoria de Millonarios contra Deportivo Cali en la capital vallecaucana.

Sin duda alguna, Wilmar Roldán se ha ganado su reconocimiento sea bueno o malo tanto en la Liga BetPlay como en competencias internacionales como lo son la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, además de partidos a nivel de selección en Eliminatorias y en la Copa América.

Su último partido dirigido en competencias internacionales fue el 25 de septiembre cuando Atlético Mineiro superó a Fluminense 2-0 con doblete de Deyverson. En selecciones, hubo incertidumbre, dado que la FIFA y CONMEBOL no lo asignaron para dirigir ningún partido de las Eliminatorias en octubre. Así las cosas, su último compromiso fue en el Bolivia 4-0 Venezuela hace un mes.

La CONMEBOL también lo borró de todo en las semifinales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, cuando se esperaba que el juez central colombiano podía ser uno de los encargados en las vibrantes llaves. ¿Lo tendrán en cuenta para alguna final internacional?

LOS ÁRBITROS DESIGNADOS PARA LAS SEMIFINALES DE COPA SUDAMERICANA Y LIBERTADORES: SÍ HAY COLOMBIANOS

La Copa Sudamericana y Libertadores vuelven a escena en la semana del 22 de septiembre. En el partido de Cruzeiro vs Lanús, la terna será uruguaya. Andrés Matonte impartirá justicia, Martín Soppi y Carlos Barreiro serán asistentes, Mathías De Armas será cuarto árbitro. En la tecnología, volverá Nicolás Gallo que no estaba encargado del VAR desde Ecuador vs Jamaica en la Copa América. Heider Castro y Richard Trinidad serán AVAR 1 y 2 respectivamente.

Por su parte, en el partido entre Corinthians vs Racing, toda la terna será uruguaya en donde se resalta la participación de Gustavo Tejera como árbitro central y Andrés Cunha, encargado del VAR.

En la Copa Libertadores, Atlético Mineiro vs River Plate contará con terna venezolana con Jesús Valenzuela como juez central. Valenzuela será asistido por Jorge Urrego y Tulio Moreno, mientras que en el VAR estará Juan Lara de Chile. Habrá terna colombiana en Botafogo vs Peñarol. Andrés Rojas impartirá justicia, Alexander Guzmán y Richard Ortiz serán asistentes, Bismarks Santiago será cuarto árbitro y en el VAR estará Yadir Acuña con Jhon Perdomo y Jhon León.