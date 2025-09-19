Conmebol confirmó grave error de Andrés Rojas en Copa Libertadores

El árbitro colombiano Andrés Rojas fue gran protagonista en el partido en el que Flamengo derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata en el partido de ida de los cuartos de final en la Copa Conmebol Libertadores.

Rojas fue señalado por Filipe Luís, técnico del equipo brasileño, teniendo en cuenta la expulsión que sufrió el extremo Gonzalo Plata en el minuto 82 por doble tarjeta amarilla.

"Me gustaría mucho que explicaran cómo un árbitro pudo tener tantas ganas de expulsar a un jugador como las que tuvo de expulsar a Plata. Lo tengo en mente y me gustaría mucho que lo explicara. Lo que espero es que este árbitro no vuelva a arbitrar la Libertadores de ahora en adelante", afirmó el entrenador.

