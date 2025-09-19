Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 11:05
Conmebol confirmó grave error de Andrés Rojas en Copa Libertadores
El árbitro colombiano se equivocó en la victoria 2-1 de Flamengo sobre Estudiantes en la Copa Libertadores.
El árbitro colombiano Andrés Rojas fue gran protagonista en el partido en el que Flamengo derrotó 2-1 a Estudiantes de La Plata en el partido de ida de los cuartos de final en la Copa Conmebol Libertadores.
Rojas fue señalado por Filipe Luís, técnico del equipo brasileño, teniendo en cuenta la expulsión que sufrió el extremo Gonzalo Plata en el minuto 82 por doble tarjeta amarilla.
"Me gustaría mucho que explicaran cómo un árbitro pudo tener tantas ganas de expulsar a un jugador como las que tuvo de expulsar a Plata. Lo tengo en mente y me gustaría mucho que lo explicara. Lo que espero es que este árbitro no vuelva a arbitrar la Libertadores de ahora en adelante", afirmó el entrenador.
Conmebol reveló audios del VAR
Este viernes 19 de septiembre, la Conmebol dio a conocer los audios del VAR, luego de la expulsión de Gonzalo Plata. En la explicación, la comisión de árbitros confirmó que Andrés Rojas se equivocó en su decisión.
"El árbitro observa la acción. Amonesta incorrectamente al atacante de casaca roja y negra mostrando la roja por doble amonestación", explicó la Conmebol.
La explicación de la Conmebol asegura que el VAR no pudo intervenir, ya que el protocolo tiene en sus reglas que solo se podría intervenir en goles, sanción de penales, tarjetas rojas directas y confusión de identidad.
Andrés Rojas sería sancionado
Teniendo en cuenta lo sucedido, se espera que el árbitro colombiano Andrés Rojas reciba una sanción de la Conmebol, por lo que no estaría en la lista de árbitros designados para los próximos encuentros de Copa Libertadores o Copa Sudamericana.
Fuente
Antena 2