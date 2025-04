Conmebol confirmó importante cambio en el Sudamericano sub-17 femenino

Todos listo para disputarse el Sudamericano sub-17 que se vivirá en Colombia, pero a días del inicio, la Conmebol anunció un cambio de última hora en el calendario.

A través de un comunicado, la organización confirmó el ajuste en los partidos "de la quinta jornada de la Fase de Grupos, que se disputarán el viernes 9 de mayo, según información a seguir".

Es decir, que dos partidos cambiaron de fecha y de hora, teniendo en cuenta el calendario completo, las necesidades de los equipos y la distribución de la organización, con la que se garantiza que se llevarán bajo todo lo reglamentario esta edición del Sudamericano.

Vea también: Sudamericano Sub-17 femenino: confirmados los rivales de Colombia

Partidos modificados:

Quinta jornada (viernes 9 de mayo) – Manizales

Partido #20 – URU vs. PER – 16:30 (sin modificación)

Partido #18 – CHI vs. ARG – 19:00 (cambio de fecha)

Quinta jornada (viernes 9 de mayo) – Palmira

Partido #19 – BRA vs. ECU – 16:30 (sin modificación)

Partido #17 – COL vs. PAR – 19:00 (cambio de fecha)

Le puede interesar: Sudamericano sub 17 Femenino en Colombia: definidas sedes y fechas

Este torneo iniciará el próximo miércoles 30 de abril e irá hasta el 24 de mayo. Las sedes son Manizales, Palmira y Cali.

Fixture completo del Sudamericano femenino sub-17 2025: