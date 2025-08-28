Actualizado:
CONMEBOL creará nuevo torneo de selecciones después del Mundial 2026
CONMEBOL estudia la posibilidad de tener un nuevo campeonato para fortalecer la competencia de sus selecciones.
La CONMEBOL analiza seriamente un proyecto innovador que podría cambiar la dinámica de las selecciones en el continente: la creación de una Liga de Naciones propia a partir de 2026. Esta iniciativa aparece como respuesta a las transformaciones en el formato de las clasificatorias al Mundial 2030, el cual tendrá un escenario muy particular al celebrarse el centenario del torneo.
La decisión de la FIFA de otorgar una plaza directa a Argentina, Uruguay y Paraguay, por su papel como anfitriones de los partidos inaugurales, generó un dilema deportivo. Estos tres conjuntos nacionales no disputarán el próximo proceso eliminatorio, lo que les restaría competencia oficial de cara al máximo evento del fútbol mundial.
¿Cómo sería el sistema de juego en la Liga de Naciones de la CONMEBOL?
Para evitar que selecciones de primer orden, como la actual campeona del mundo o la histórica celeste, pierdan ritmo, la CONMEBOL baraja la posibilidad de diseñar un campeonato similar a lo que ya implementaron UEFA y CONCACAF. El objetivo principal es ofrecer un calendario de duelos oficiales que mantenga el nivel competitivo y que al mismo tiempo eleve el interés de los aficionados.
El formato que se discute contempla una división en dos categorías, con el fin de garantizar choques equilibrados y al mismo tiempo dar opciones de ascenso y descenso. En el Grupo A estarían Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador, las selecciones con mayor protagonismo en la última década. Mientras tanto, en el Grupo B competirían Chile, Perú, Venezuela, Bolivia y Paraguay, buscando un lugar entre la élite sudamericana.
De acuerdo con la propuesta, el campeón se definiría en la zona principal, donde también habría un conjunto que descendería. En contraparte, el ganador del segundo bloque ascendería a la primera división, generando una dinámica de constante renovación. Esta estructura daría mayor atractivo a cada encuentro, ya que no solo estaría en juego el título, sino también la permanencia o el ascenso.
Más allá de lo deportivo, el proyecto responde a una lógica económica. Una Liga continental traería beneficios en materia de derechos de televisión, patrocinios y taquilla, tal como ya ocurrió en Europa con la Nations League. La riqueza de las rivalidades en Sudamérica, sumada a la pasión de las hinchadas, convertiría este certamen en un espectáculo de alcance global.
Conmebol comenzaría la Liga de Naciones a partir del 2026. Sería todos contra todos a 2 ruedas. Los 3 primeros, sin contar a Argentina, Uruguay y Paraguay, irían al Mundial del 2030. Por un lado, es una necesidad dado que 🇦🇷🇺🇾🇵🇾 no tienen Eliminatorias y no tienen prácticamente… pic.twitter.com/Fzmj5WaW6w— Futbol Sin Pelota (@fspuy) August 11, 2025
No obstante, aún quedan temas pendientes por resolver. El calendario internacional está cada vez más ajustado y será necesario coordinar con la FIFA para evitar sobrecargar a los futbolistas. Asimismo, se deberá definir cómo convivirá este nuevo campeonato con la Copa América, el torneo de selecciones más antiguo del planeta, que ya ocupa un espacio central en la agenda deportiva.
Aunque todavía es un proyecto en discusión, la intención es clara: mantener el ritmo competitivo de todos los seleccionados sudamericanos, en especial aquellos que ya tienen asegurada su presencia en 2030. Si se concreta, la Liga de Naciones de la región marcaría un antes y un después en la organización del fútbol internacional y daría un paso hacia la modernización del calendario mundial.
