CONMEBOL creará nuevo torneo de selecciones después del Mundial 2026

¿Cómo sería el sistema de juego en la Liga de Naciones de la CONMEBOL?

Para evitar que selecciones de primer orden, como la actual campeona del mundo o la histórica celeste, pierdan ritmo, la CONMEBOL baraja la posibilidad de diseñar un campeonato similar a lo que ya implementaron UEFA y CONCACAF. El objetivo principal es ofrecer un calendario de duelos oficiales que mantenga el nivel competitivo y que al mismo tiempo eleve el interés de los aficionados.

El formato que se discute contempla una división en dos categorías, con el fin de garantizar choques equilibrados y al mismo tiempo dar opciones de ascenso y descenso. En el Grupo A estarían Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Ecuador, las selecciones con mayor protagonismo en la última década. Mientras tanto, en el Grupo B competirían Chile, Perú, Venezuela, Bolivia y Paraguay, buscando un lugar entre la élite sudamericana.

De acuerdo con la propuesta, el campeón se definiría en la zona principal, donde también habría un conjunto que descendería. En contraparte, el ganador del segundo bloque ascendería a la primera división, generando una dinámica de constante renovación. Esta estructura daría mayor atractivo a cada encuentro, ya que no solo estaría en juego el título, sino también la permanencia o el ascenso.

Más allá de lo deportivo, el proyecto responde a una lógica económica. Una Liga continental traería beneficios en materia de derechos de televisión, patrocinios y taquilla, tal como ya ocurrió en Europa con la Nations League. La riqueza de las rivalidades en Sudamérica, sumada a la pasión de las hinchadas, convertiría este certamen en un espectáculo de alcance global.