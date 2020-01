Conmebol define fechas para que Ind. del Valle y Flamengo disputen la Recopa

La Recopa sudamericana entre el Independiente del Valle y Flamengo se jugará el 19 y el 26 de febrero en Quito y Río de Janeiro, respectivamente, anunció este martes la Conmebol.

El Flamengo por su condición de campeón de la Copa Libertadores en 2019 y el Independiente por ser ganador de la Copa Sudamericana el mismo año, son los finalistas de la edición 2020 de la Recopa.

El partido de ida tendrá lugar en el estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 20.30 local, mientras que el de vuelta en el Maracaná a las 21.30 local, añadió la fuente.

La Recopa 2019 fue conquistada por el River Plate argentino tras un resultado global de 3-1, luego de perder por 0-1 en la jornada de ida ante el Atlético Paranaense de Brasil y ganar 3-0 en la vuelta.

🏆⚽ Fechas para la @RecopaConmebol: la ida será el 1⃣9⃣ de febrero en Quito y la revancha una semana después, en Río de Janeiro.



🇧🇷⚽🇪🇨 Datas confirmadas para a @RecopaConmebol: jogo de ida em 1⃣9⃣ de fevereiro, em Quito, e volta no dia 2⃣6⃣ do mesmo mês, no Rio. pic.twitter.com/tFsQtQT2Qb