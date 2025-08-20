Conmebol impondría sanción a Sao Paulo tras el duelo ante Nacional

Los octavos de final de la Copa Libertadores comenzaron a llegar a su final y uno de los partidos más llamativos de esta instancia sin duda alguna fue el de Atlético Nacional frente a Sao Paulo, en donde no se pudieron sacar diferencia en ninguno de los partidos y terminaron definiendo todo desde el punto penal en el Estadio de Morumbi.

La serie se cerró en suelo brasileño y dejó a la escuadra local como uno de los ocho mejores equipos de la competencia que continúan con vida y la ilusión intacta del tercer título. Sin embargo, para Sao Paulo el panorama no es del todo alentador, ya que podría llegar a recibir una posible sanción por parte de la Conmebol por comportamiento inadecuado de los hinchas que terminaron involucrando amenazas contra los del 'verde paisa'.

Le puede interesar: Nacional dejó escapar millonario premio en la Copa Libertadores: esto hubiera ganado

Conmebol podría tomar drástica decisión con Sao Paulo tras la eliminación de Nacional

La ilusión 'verdolaga' llegó a su fin en un panorama que parecía tener todo a su favor, ya que a pesar de haber comenzado perdiendo lograron empatar en los últimos minutos y sobreponerse ante la expulsión de Edwin Cardona. Además, desde que arribaron a Brasil, también se vieron apoyados por un marco espectacular de más de 3.000 hinchas que estuvieron presentes con una banderazo en el hotel, acompañándolos hasta el estadio e incluso en el propio partido.

Aún así, los hinchas de Nacional tuvieron que caminar precavidos por Brasil, ya que a los alrededores del Estadio Morumbi aparecieron varios panfletos con mensajes violentos hacia ellos. Lo que incurriría con una de las normas impuestas por Conmebol, en donde se menciona que cualquier falta de orden en el estadio o sus cercanías podría terminar en sanción.