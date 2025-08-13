Conmebol prepara sanción a Nacional por polémica en Copa Libertadores

Cargando contenido

Nacional recibiría drástica sanción de Conmebol en Copa Libertadores
Nacional no le pudo sacar diferencia a Sao Paulo, pero si estaría cerca de ganarse una sanción de Conmebol.

Comenzaron los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, en donde hubo marcadores sorpresivos como la victoria de Peñarol sobre Racing y el agónico empate entre Nacional y Sao Paulo que dejó todo para la definición del encuentro de vuelta que se llevará a cabo en suelo brasileño. 

Nacional sufrió para intentar sacar la ventaja en condición de local en el marcador, tuvo 5 opciones claras de las cuales dos fueron penales errados por parte de Edwin Cardona y dejó con vida a Sao Paulo. Sin embargo este no sería el único panorama negativo para el cuadro 'verdolaga', ya que también se presentaron desmanes en las tribunas del Atanasio Girardot que terminarían en una posible sanción por parte de Conmebol. 

Nacional recibiría millonaria multa de Conmebol por problemas con Sao Paulo

El equipo comandado por Hernán Crespo llegó a Medellín a perjudicar a Atlético Nacional, se mantuvo sólido dentro del terreno de juego y logró rescatar un valioso empate que los deja con vida para rematar la serie en Brasil. 

El 'verde paisa' sin duda alguna salió golpeado, en especial en lo anímico y se pudo ver la frustración en el cuerpo técnico, los jugadores y en especial en Edwin Cardona, quien incluso salió llorando de la cancha. Los hinchas, claramente, también salieron molestos del Atanasio al ver todas las opciones claras que desperdiciaron y la "gota que derramó el vaso" fue una pelea al final del partido contra los fanáticos de Sao Paulo en la tribuna norte del estadio

 Según el reglamento de la Conmebol, “causar daños” o “cualquier otra falta de orden o disciplina que se pudiera cometer en el estadio o en sus cercanías antes, durante y a la finalización de un encuentro”, generará sanción, en este caso monetaria, de "al menos DÓLARES AMERICANOS TRES MIL (USD. 3000)”, lo que sería un poco más de 12 millones de pesos colombianos.

¿Cuándo será el partido de vuelta de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo?

El partido de vuelta entre Atlético Nacional y São Paulo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará el martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Morumbí de São Paulo, y dará inicio a las 7:30 p.m. hora de Colombia. 

