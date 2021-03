Conmebol rectificó y le asignó un partido más de la Copa América a Bogotá

De esta manera, la Selección Colombia seguiría disputando sus compromisos de la fase de grupos en Barranquilla ante Ecuador y Brasil; frente a Venezuela en Medellín y contra Perú en Cali.

Partidos de Selección Colombia en Copa América 2021:



Fase de grupos:

14 de junio: Colombia vs Ecuador en Barranquilla

18 de junio: Colombia vs Venezuela en Medellín

21 de junio: Colombia vs Perú en Cali

24 de junio: Colombia vs Brasil en Barranquilla