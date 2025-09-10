Conmebol se despide de los hinchas: partidos de Libertadores sin publico

Una nueva instancia de la Copa Libertadores está a punto de iniciar, los cuartos de final, en donde solamente quedan los ocho mejores equipos de la competencia que sueñan con quedarse con la 'Gloria Eterna' para quedar enmarcados en la historia deportiva del continente.

Sin embargo, justo para esta instancia de la competencia habrá un cambio bastante drástico que terminará perjudicando especialmente a los hinchas, ya que Conmebol decidió que, tras los acontecimientos presentados en el duelo entre Independiente vs Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, no se permitirá el ingreso para los fanáticos de los clubes visitantes.

Le puede interesar: Deportivo Cali clasificó a la Copa Libertadores tras brillar en Liga BetPlay

Copa Libertadores se queda sin hinchas visitantes

En primera instancia se había establecido en el reglamento de Conmebol que los clubes locales están obligados a vender al menos 2.000 entradas para la parcialidad visitante en instancias de octavos y cuartos de final, disposición puede ser flexibilizada si ambas partes llegan a un acuerdo mutuo.

En este caso, los clubes que decidieron optar por la decisión de no hacer válida esta opción fueron Vélez y Racing, clubes que decidieron renunciar voluntariamente a ese cupo, optando por una medida consensuada reflejada en un comunicado oficial que enfatiza la importancia de “promover un espectáculo deportivo a la altura de la competencia más importante del continente”, en un clima de respeto, celebración y pasión por el fútbol.