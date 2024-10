CONMEBOL tomó decisión con Cali y Santa Fe: se complican en Libertadores Femenina

Llegó la hora de la verdad para los clubes colombianos en la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina. Deportivo Cali que está representando al país como la campeona actual de la Liga BetPlay, mientras que Independiente Santa Fe actúa en el certamen como la subcampeona del rentado local.

En busca de clasificar a los cuartos de final, el Cali ya tiene pie y medio en la siguiente fase, dado que, los componentes actuales en la tabla de posiciones ayuda bastante a las azucareras. Enfrentando a Santiago Morning en la tercera y definitiva jornada de la fase de grupos, buscan seguir por la senda victoriosa y cerrar la primera instancia con puntaje perfecto.

Por los lados de Independiente Santa Fe en la tercera salida en Paraguay necesitan sí o sí sumar así sea un punto para clasificar a los cuartos de final. El panorama puede ser más complicado dado que el historial ante Ferroviária no es tan positivo.

Sin embargo, antes de que arrancaran los partidos, la CONMEBOL tomó una radical decisión, pero necesaria por las cuestiones meteorológicas en Ypané y en Asunción que complica el itinerario de los partidos.

NUEVOS HORARIOS PARA SANTIAGO MORNING VS CALI Y FERROVIÁRIA VS SANTA FE

El ambiente es ideal para que Colombia ponga a sus dos representantes en las fases finales en busca de llegar lejos y optar por el título que escasea en el país desde 2018 cuando Atlético Huila logró romper la historia. Sin embargo, los horarios de ambos encuentros presentaron cambios a lo que estaba estipulado inicialmente.

Independiente Santa Fe abría la jornada del Grupo C enfrentando a Ferroviária y al mismo tiempo en simultáneo, Peñarol se citaba con Independiente del Valle a partir de las 3:30 hora de Colombia. Sin embargo, minutos previos de los dos compromisos, la cuenta oficial de X de la Libertadores Femenina informó que, “Los partidos del jueves en la CONMEBOL Libertadores Femenina están demorados debido a la lluvia”.

Por su parte, estos cambios de horarios que se retrasan media hora, también afecta al Deportivo Cali que esperaba su tercera salida a las 6 de la tarde hora colombiana. La CONMEBOL confirmó los nuevos horarios de cada encuentro a primera y segunda hora. “Nuevos horarios | Novos horários - CONMEBOL Ind. Santa Fe vs. Ferroviária | 18:30 (16:30 hora de Colombia) Ind. del Valle vs. Peñarol | 18:30 (16:30 hora de Colombia) Santiago Morning vs. Dep. Cali | 21:00 (19:00 hora de Colombia) Guarani vs. Alianza Lima | 21:00 (19:00 hra de Colombia)