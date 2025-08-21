Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 09:20
Conmebol tomó primera decisión con el partido Independiente Vs U de Chile
El partido por la Copa Sudamericana fue cancelado por enfrenamiento entre hinchas en la tribuna.
Un lamentable hecho de violencia se registró en el fútbol sudamericano, teniendo en cuenta la cancelación del partido entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.
El compromiso, que se llevaba a cabo en el Estadio Libertadores de América, fue cancelado por los fuertes enfrentamientos que se registraron entre las dos hinchas en las tribunas del escenario.
Conmebol abrió investigación y tomará decisión
Este jueves 21 de agosto, la Confederación Sudamericana de Fútbol emitió un primer comunicado en el que se explica que se está en contacto con las autoridades locales y además se está recopilando toda la información posible para tomar una decisión final con respecto al partido y los equipos.
"La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria", se lee en el comunicado.
La entidad que coordina el fútbol en el continente agregó que la Unidad Disciplinaria aplicará las sanciones correspondientes.
"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", agregó la Conmebol.
Advertencia de la Conmebol
Finalmente, la Conmebol lanzó una advertencia a todos los clubes participantes en sus competiciones.
"La Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse".
Fuente
Antena 2