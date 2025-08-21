Conmebol tomó primera decisión con el partido Independiente Vs U de Chile

Conmebol abrió investigación y tomará decisión

Este jueves 21 de agosto, la Confederación Sudamericana de Fútbol emitió un primer comunicado en el que se explica que se está en contacto con las autoridades locales y además se está recopilando toda la información posible para tomar una decisión final con respecto al partido y los equipos.

"La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria", se lee en el comunicado.

La entidad que coordina el fútbol en el continente agregó que la Unidad Disciplinaria aplicará las sanciones correspondientes.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", agregó la Conmebol.