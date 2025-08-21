Cargando contenido

Independiente Vs U de Chile
Independiente Vs U de Chile: Conmebol tomó decisión.
AFP
Fútbol
Actualizado:
Jue, 21/08/2025 - 09:20

Conmebol tomó primera decisión con el partido Independiente Vs U de Chile

El partido por la Copa Sudamericana fue cancelado por enfrenamiento entre hinchas en la tribuna.

Un lamentable hecho de violencia se registró en el fútbol sudamericano, teniendo en cuenta la cancelación del partido entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

El compromiso, que se llevaba a cabo en el Estadio Libertadores de América, fue cancelado por los fuertes enfrentamientos que se registraron entre las dos hinchas en las tribunas del escenario.

Lea también
Image
Independiente de Avellaneda vs Universidad de Chile Copa Sudamericana

La sorpresiva decisión que tomaría CONMEBOL tras Independiente vs U de Chile

Ver más

Conmebol abrió investigación y tomará decisión

Este jueves 21 de agosto, la Confederación Sudamericana de Fútbol emitió un primer comunicado en el que se explica que se está en contacto con las autoridades locales y además se está recopilando toda la información posible para tomar una decisión final con respecto al partido y los equipos.

"La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria", se lee en el comunicado. 

La entidad que coordina el fútbol en el continente agregó que la Unidad Disciplinaria aplicará las sanciones correspondientes.

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", agregó la Conmebol.

Lea también
Image
Independiente vs Universidad de Chile

Independiente vs Universidad de Chile fue suspendido, ¿por qué y cuándo se juega?

Ver más

Advertencia de la Conmebol

Finalmente, la Conmebol lanzó una advertencia a todos los clubes participantes en sus competiciones.

"La Confederación reafirma su compromiso con la erradicación de hechos de violencia en el fútbol e insta a todos los clubes participantes de sus competiciones, en su calidad de responsables de la seguridad cuando actúan como locales, a implementar las máximas medidas de prevención y control, a fin de garantizar que, hechos de esta naturaleza, no vuelvan a repetirse".

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Conmebol

Conmebol

Imagen
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Imagen
Universidad de Chile

Universidad de Chile

Cargando más contenidos

Fin del contenido