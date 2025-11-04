Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 08:43
Conmoción en el futbol europeo: Entrenador muere tras desplomarse en pleno partido
El hecho se dio en una liga europea y dejó impactado a todo el futbol europeo.
El fútbol europeo amaneció con una noticia devastadora. Mladen Zizovic, entrenador bosnio de 44 años del Radnički 1923, falleció este domingo tras descompensarse en pleno partido frente al Mladost, por la Superliga de Serbia.
El trágico episodio ocurrió a los 22 minutos del primer tiempo, cuando el técnico colapsó de manera repentina en la zona técnica. A pesar de la rápida intervención médica y su traslado urgente al hospital más cercano, el entrenador fue declarado muerto minutos después de su ingreso.
El árbitro decidió suspender el encuentro ante la gravedad de la situación, mientras jugadores, asistentes y aficionados observaban con evidente angustia y tristeza lo sucedido.
Luto en Serbia: el fútbol despide a un hombre querido
Horas más tarde, el Radnički 1923 confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales:
“Con el más profundo dolor informamos que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche. El club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre y amigo que dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron”.
Zizovic había asumido la dirección técnica del equipo el pasado 23 de octubre, y el duelo ante Mladost era apenas su tercer partido al mando. Exfutbolista internacional con Bosnia y padre de tres hijos, su muerte causó profunda conmoción en toda la región balcánica.
La Asociación de Fútbol de Serbia también lamentó la pérdida:
“Su partida prematura representa una pérdida enorme para toda la comunidad futbolística. Su amor por el fútbol y el legado que dejó permanecerán con nosotros para siempre”.
Clubes históricos como el Partizan Belgrado y el Estrella Roja enviaron mensajes de condolencia, recordando su compromiso y su calidad humana.
El triste e impactante momento en que un árbitro suspende el Radnicki 1923-Mladsot de la Liga Serbia y los jugadores se enteran de que el técnico local, Mladen Zizovic, ha fallecido tras sufrir un paro cardiaco en pleno partido— BeSoccer (@besoccer_ES) November 4, 2025
DEPpic.twitter.com/VvpBaTTJM3
Una noticia que conmueve a todo el mundo del futbol
Zizovic era una figura muy respetada en el fútbol de Bosnia y Serbia, tanto por su paso como jugador como por su trabajo como entrenador. Su repentina muerte deja una marca imborrable en el deporte de la región, que hoy despide a un técnico querido, apasionado y profundamente admirado.
