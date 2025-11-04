Conmoción en el futbol europeo: Entrenador muere tras desplomarse en pleno partido

Luto en Serbia: el fútbol despide a un hombre querido

Horas más tarde, el Radnički 1923 confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales:

“Con el más profundo dolor informamos que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche. El club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre y amigo que dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron”.

Zizovic había asumido la dirección técnica del equipo el pasado 23 de octubre, y el duelo ante Mladost era apenas su tercer partido al mando. Exfutbolista internacional con Bosnia y padre de tres hijos, su muerte causó profunda conmoción en toda la región balcánica.

La Asociación de Fútbol de Serbia también lamentó la pérdida:

“Su partida prematura representa una pérdida enorme para toda la comunidad futbolística. Su amor por el fútbol y el legado que dejó permanecerán con nosotros para siempre”.

Clubes históricos como el Partizan Belgrado y el Estrella Roja enviaron mensajes de condolencia, recordando su compromiso y su calidad humana.