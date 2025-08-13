Contratiempo para la Selección Colombia de cara al Mundial

La Selección Colombia sigue dando de qué hablar a nivel mundial en sus distintas categorías, en especial en la rama femenina, ya que en los últimos tiempos ha sido la que se ha encargado de darle más alegrías a los 50 millones de colombianos.

Recientemente la selección de mayores volvió a quedar subcampeona de la Copa América contra Brasil, pero consiguió su respectivo cupo a los Juegos Olímpicos de 2028. Sin embargo, la categoría de mayores no es a la única la que hay que se seguirle el paso, ya que la Sub 17 también tiene un importante reto por delante y es la Copa Mundial que se llevará a cabo en octubre, por lo que ya se está preparando con una serie de microciclos y partidos amistosos como el que se avecina contra Chile, aunque se presentaron inconvenientes para la doble fecha.

Cambio de horario para los partidos de Colombia vs Chile rumbo al Mundial

La selección dirigida por Carlos Paniagua se empieza a preparar para el reto mundialista que deberá asumir en el mes de octubre y en donde enfrentará a difíciles rivales como España, Corea del Norte y Costa de Marfil.

Para este complicado reto, la 'tricolor' decidió empezar a organizar una serie de microciclos y partidos amistosos para el certamen que iniciará en octubre. Paniagua precisamente concentró a un grupo de 23 jugadoras en la ciudad de Bogotá para darle inicio a los entrenamientos y, posteriormente, viajar a Chile para jugar ante 'La Roja' dos partidos amistosos.