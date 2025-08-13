Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 15:53
Contratiempo para la Selección Colombia de cara al Mundial
La Selección Colombia confirmó inesperado contratiempo en su preparación para el Mundial.
La Selección Colombia sigue dando de qué hablar a nivel mundial en sus distintas categorías, en especial en la rama femenina, ya que en los últimos tiempos ha sido la que se ha encargado de darle más alegrías a los 50 millones de colombianos.
Recientemente la selección de mayores volvió a quedar subcampeona de la Copa América contra Brasil, pero consiguió su respectivo cupo a los Juegos Olímpicos de 2028. Sin embargo, la categoría de mayores no es a la única la que hay que se seguirle el paso, ya que la Sub 17 también tiene un importante reto por delante y es la Copa Mundial que se llevará a cabo en octubre, por lo que ya se está preparando con una serie de microciclos y partidos amistosos como el que se avecina contra Chile, aunque se presentaron inconvenientes para la doble fecha.
Le puede interesar: Primer estadio descartado como sede de la Selección Colombia Femenina
Cambio de horario para los partidos de Colombia vs Chile rumbo al Mundial
La selección dirigida por Carlos Paniagua se empieza a preparar para el reto mundialista que deberá asumir en el mes de octubre y en donde enfrentará a difíciles rivales como España, Corea del Norte y Costa de Marfil.
Para este complicado reto, la 'tricolor' decidió empezar a organizar una serie de microciclos y partidos amistosos para el certamen que iniciará en octubre. Paniagua precisamente concentró a un grupo de 23 jugadoras en la ciudad de Bogotá para darle inicio a los entrenamientos y, posteriormente, viajar a Chile para jugar ante 'La Roja' dos partidos amistosos.
Sin embargo hubo un contratiempo que obligó al cambio de horario de los dos encuentros que estaban pactados para el jueves 21 y Sábado 23, los cuales ahora se llevarán a cabo el miércoles 20 y el viernes 22 de agosto en el Complejo Deportivo Quilin.
En otras noticias: Los objetivos de Colombia son muy mediocres
Lea también: Lorenzo defendió a la Selección Colombia tras derrota en Copa América Femenina
Fixture de la Selección Colombia para el Mundial Sub 17
- España vs Colombia 19 de octubre
- Costa de Marfil vs Colombia 22 de octubre
- Colombia vs Corea del Norte 25 de octubre
Fuente
Antena 2