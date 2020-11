Controvertidas declaraciones de Germán Cano sobre la inseguridad en Argentina y Colombia

Uno de los jugadores extranjeros más recordados en los últimos tiempos del fútbol colombiano es el delantero Germán Ezequiel Cano. El argentino se posicionó como goleador histórico de Independiente Medellín y ganó un título oficial, además de ser altamente reconocido por su poder goleador.

Cano hoy milita en el Vasco da Gama de Brasil y sigue rompiendo las redes, por lo que en Argentina también ha vuelto a llamar la atención su nombre y tuvo un extenso diálogo con el diario Olé donde dejó unas polémicas declaraciones sobre la inseguridad en Argentina y Colombia.

Cuando le preguntaron por un regreso al fútbol argentino, sentenció: “Es muy difícil que pueda volver. Hay que pensar en la seguridad, en irme a entrenar y saber que mi familia va a estar bien, en salir con los ojos en la espalda para ver si no te van a robar. La inseguridad que se vive no me invita a pensar que en un futuro esta situación pueda cambiar. Sé que no voy a estar tranquilo”.

“Lo social está por encima de lo deportivo, hace que no me sienta cómodo. Sé que no lo voy a conseguir. Me pasa cuando voy diez, 15 días a la Argentina. Alquilo un auto cada vez que llego, pero no puedo rentar uno bueno, no puedo andar con un lindo reloj, no puedo sacar el celular. En Brasil no pasa nada, en Colombia no pasa nada, en México no pasa nada. Me acostumbré a vivir de otra manera”, agregó Cano.