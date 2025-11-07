Convocatoria con ausencia de la Liga Betplay: ¿por qué?

En la mañana de este viernes 7 de noviembre, Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, reveló la lista de convocados para la doble fecha FIFA del mes de noviembre, en donde el cuadro tricolor enfrentará a Nueva Zelanda y Australia.

Esta es una oportunidad más para que los dirigidos por Néstor Lorenzo consigan consolidar un equipo y mejorar el manejo táctico de cara a los enfrentamientos que tendrá en el Mundial. Además, el entrenador argentino también contará con la posibilidad de evaluar nuevos jugadores y tomar decisiones para la lista final que irá a Norteamérica en el mes de junio.

