Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 09:30
Convocatoria con ausencia de la Liga Betplay: ¿por qué?
Colombia enfrentará a Nueva Zelanda y Australia en fecha FIFA de noviembre.
En la mañana de este viernes 7 de noviembre, Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, reveló la lista de convocados para la doble fecha FIFA del mes de noviembre, en donde el cuadro tricolor enfrentará a Nueva Zelanda y Australia.
Esta es una oportunidad más para que los dirigidos por Néstor Lorenzo consigan consolidar un equipo y mejorar el manejo táctico de cara a los enfrentamientos que tendrá en el Mundial. Además, el entrenador argentino también contará con la posibilidad de evaluar nuevos jugadores y tomar decisiones para la lista final que irá a Norteamérica en el mes de junio.
Ausencia de jugadores de Liga Betplay
Sin duda, uno de los puntos más llamativos de esta convocatoria es la falta de representantes de la liga local pues solo el portero David Ospina de Atlético Nacional hace parte de los llamados por el entrenador argentino.
Uno de los motivos para la ausencia de jugadores como Andrés Román o Dayro Moreno tiene que ver con el desarrollo del torneo colombiano, ya que se encuentra en su etapa final y lo cierto es que la falta de algunas figuras podría afectar a sus respectivos clubes en un momento más que decisivo de la temporada.
La selección Colombia se medirá ante Nueva Zelanda el próximo viernes 14 de noviembre desde las 20:00 horas. Además, el combinado nacional se enfrentará con Australia el martes 18 del mismo mes en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.
Convocatoria selección Colombia
Álvaro Angulo — Pumas (MEX)
Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)
Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)
Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)
Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)
Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)
Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)
David Ospina — Atlético Nacional (COL)
Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)
James Rodríguez — Club León (MEX)
Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)
Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)
Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)
Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)
Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)
Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)
Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)
Kevin Castaño — River Plate (ARG)
Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)
Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)
Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)
Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)
Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)
Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)
Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)
