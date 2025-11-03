Convocatoria de Brasil para los amistosos de noviembre: ¿regresa Neymar?

Brasil confirmó su agenda de compromisos para la próxima fecha FIFA que se llevará a cabo en este noviembre, con dos amistosos internacionales que servirán como preparación rumbo al Mundial del 2026.

El combinado dirigido por Carlo Ancelotti enfrentará a Senegal el sábado 15 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres, y tres días después, el martes 18, se medirá a la Selección de Túnez en el Decathlon Stadium de Lille, en territorio francés.

Lea también: Lamine Yamal deja a un lado las polémicas: Barcelona lo celebró