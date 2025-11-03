Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 14:49
Convocatoria de Brasil para los amistosos de noviembre: ¿regresa Neymar?
La 'Canarinha' enfrentará a Senegal y Túnez.
Brasil confirmó su agenda de compromisos para la próxima fecha FIFA que se llevará a cabo en este noviembre, con dos amistosos internacionales que servirán como preparación rumbo al Mundial del 2026.
El combinado dirigido por Carlo Ancelotti enfrentará a Senegal el sábado 15 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres, y tres días después, el martes 18, se medirá a la Selección de Túnez en el Decathlon Stadium de Lille, en territorio francés.
¿Neymar está convocado para los próximos amistosos de Brasil?
Estos duelos representan una de las últimas oportunidades para que el estratega italiano pruebe variantes antes de definir la base de la convocatoria mundialista. Sin embargo, el nombre del brasileño Neymar vuelve a estar ausente en la lista de citados.
El atacante del Santos regresó recientemente a la actividad futbolística tras un mes fuera de las canchas debido a una lesión, algo que complica su reintegración al esquema de la selección y que pone serias dudas a su presencia en la próxima Copa del Mundo.
Convocatoria de Brasil para la fecha FIFA de noviembre
La nómina de 26 jugadores incluye una fuerte presencia de futbolistas que militan en la Premier League (nueve en total), reafirmando el protagonismo de los brasileños en el fútbol inglés. Además, destacan dos caras nuevas del campeonato local: el defensor Luciano Juba, del Bahía, y el delantero Vitor Roque, de Palmeiras, quienes recibirán su primera oportunidad bajo la conducción de Ancelotti.
Arqueros (3): Bento (Al Nassr-Arabia Saudita), Ederson (Fenerbahçe-Turquía) y Hugo Souza (Corinthians)
Defensores (10): Alex Sandro (Flamengo), Danilo (Flamengo), Caio Henrique (Mónaco-Francia), Militão (Real Madrid-España), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal-Inglaterra), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG-Francia), Paulo Henrique (Vasco da Gama) y Wesley (Roma-Italia).
Mediocampistas (5): Andrey Santos (Chelsea-Inglaterra), Bruno Guimarães (Newcastle United-Inglaterra), Casemiro (Manchester United-Inglaterra), Fabinho (Al Ittihad-Arabia Saudita) y Lucas Paquetá (West Ham United-Inglaterra).
Delanteros (8): Estevão (Chelsea-Inglaterra), João Pedro (Chelsea-Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit-Rusia), Matheus Cunha (Manchester United-Inglaterra), Richarlison (Tottenham Hotspur-Inglaterra), Rodrygo (Real Madrid-España), Vini Jr (Real Madrid-España) y Vitor Roque (Palmeiras).
Fuente
Antena 2