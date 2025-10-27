Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 17:20
Convocatoria de la Colombia sub 17 para el Mundial en Qatar
Colombia disputará el Mundial sub 17 que arranca el próximo 3 de noviembre.
Todo listo para que Colombia dispute el Mundial sub-17 y, como era de esperarse, el profesor Fredy Hurtado, dio a conocer la lista de los 21 convocados para este compromiso.
Colombia disputará este Mundial en Qatar desde el 3 al 27 de noviembre y comparte el grupo G con El Salvador, Alemania y Corea del Norte.
Vea también: Colombia y el peor panorama en el Mundial Sub 17: habrá inédita historia
Su debut será el 4 de noviembre ante los alemanes a las 9:45 am (hora colombiana).
Lista de convocados:
- Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc
- Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC
- Brait García Lobo – Deportivo Cali
- Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif
- Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc
- Kevin Angulo Angulo – América de Cali
- Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca
- Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena
- Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali
- Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors
- Didier Fabián Henao – Boca Juniors
Le puede interesar: Dura advertencia a colombiano en los Wolves: "Necesita paciencia"
- Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc
- Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe
- Santiago Londońo González – Envigado FC
- Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima
- David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC
- Miguel Angel Agámez – Junior FC
- Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional
- Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito
- Yaiker David Moya – Junior FC
- José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
🎥 ¡𝐔𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐢𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐈𝐌𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎! 🌌⭐️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 27, 2025
Ellos son los 𝐞𝐥𝐞𝐠𝐢𝐝𝐨𝐬 por 𝐅𝐫𝐞𝐝𝐲 𝐇𝐮𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨 para disputar la 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟕 🇶🇦… pic.twitter.com/gd44oegCql
Fuente
Antena 2