27/10/2025

Convocatoria de la Colombia sub 17 para el Mundial en Qatar

Colombia disputará el Mundial sub 17 que arranca el próximo 3 de noviembre.

Todo listo para que Colombia dispute el Mundial sub-17 y, como era de esperarse, el profesor Fredy Hurtado, dio a conocer la lista de los 21 convocados para este compromiso.

Colombia disputará este Mundial en Qatar desde el 3 al 27 de noviembre y comparte el grupo G con El Salvador, Alemania y Corea del Norte.

Su debut será el 4 de noviembre ante los alemanes a las 9:45 am (hora colombiana).

Lista de convocados:

  • Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc
  • Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC
  • Brait García Lobo – Deportivo Cali 
  • Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif
  • Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc
  • Kevin Angulo Angulo – América de Cali
  • Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca 
  • Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena 
  • Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali 
  • Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors 
  • Didier Fabián Henao  – Boca Juniors

  • Edmilson Yosue Herazo Torres – Barranquilla Fc 
  • Ángel Santiago Mora Barrera – Independiente Santa Fe
  • Santiago Londońo González – Envigado FC
  • Juan Sebastian Covilla González – Deportes Tolima 
  • David Eduardo Rodríguez Burbano – Millonarios FC
  • Miguel Angel Agámez – Junior FC
  • Matías Lozano Quiroz – Atlético Nacional
  • Deivi Fernando Quińones – L.D.U Quito
  • Yaiker David Moya – Junior FC
  • José Rafael Escorcia De La Cruz – Atlético Nacional
