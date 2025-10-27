Convocatoria de la Colombia sub 17 para el Mundial en Qatar

Todo listo para que Colombia dispute el Mundial sub-17 y, como era de esperarse, el profesor Fredy Hurtado, dio a conocer la lista de los 21 convocados para este compromiso.

Colombia disputará este Mundial en Qatar desde el 3 al 27 de noviembre y comparte el grupo G con El Salvador, Alemania y Corea del Norte.

Vea también: Colombia y el peor panorama en el Mundial Sub 17: habrá inédita historia

Su debut será el 4 de noviembre ante los alemanes a las 9:45 am (hora colombiana).

Lista de convocados:

Jorman Camilo Mendoza Garrido – Envigado Fc

Criss Angel Macías Besinger – Millonarios FC

Brait García Lobo – Deportivo Cali

Cristian Camilo Orozco Valdés – Fortaleza Ceif

Juan José Cataño Vahos – Envigado Fc

Kevin Angulo Angulo – América de Cali

Cristian David Flórez Palacios – Real Soacha Cundinamarca

Jesús David Peñaloza Fragozo – Unión Magdalena

Camilo Andrés Amú Solarte – América de Cali

Miguel Ángel Solarte Arboleda – Atlético Boca Juniors

Didier Fabián Henao – Boca Juniors

Le puede interesar: Dura advertencia a colombiano en los Wolves: "Necesita paciencia"