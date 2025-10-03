Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 09:05
Convocatoria de la Selección Colombia contra México y Canadá
Los partidos serán el 11 y 14 de octubre en Estados Unidos.
La Selección Colombia anunció el grupo de convocados para los partidos amistosos de octubre ante México y Canadá, en los cuales la intención del cuerpo técnico es revisar algunas alternativas, razón por la que citó a algunos jugadores que habitualmente no son convocados o lo son pero tienen pocos minutos.
En esta ocasión el entrenador de la Tricolor citó a 25 futbolistas, manteniendo la base que clasificó a la Copa del Mundo 2026. Hay algunos cambios en todas las líneas aunque realmente ninguno es descabellado; además, hay un caso de un jugador quien por primera vez es llamado a Selección Colombia.
Kevin Serna, extremo de 27 años, quien se desempeña en Fluminense, fue convocado para estos dos partidos amistosos, resultando un premio a su constancia y al protagonismo que tiene en el equipo brasileño. Al tener nacionalidad peruana, también podía ser citado por la selección de ese país.
Llama la atención los regresos del portero Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield -pese a que solo ha atajado dos partidos en este segundo semestre, y el de Rafael Santos Borré, de Internacional de Porto Alegre.
La inclusión de Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Real Betis) y Johan Carbonero (Internacional) en la convocatoria también resulta sorpresiva para algunos seguidores de la Tricolor.
Convocatoria de la Selección Colombia vs México y Canadá
Arqueros: David Ospina, Kevin Mier y Álvaro Montero.
Defensas: Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Dávinson Sánchez, Andrés Román, Johan Mojica y Álvaro Angulo.
Mediocampistas: Kevin Castaño, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Yáser Asprilla, Jaminton Campaz, Kevin Serna.
Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Juan Camilo Hernández, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.
Fechas y horarios de los próximos amistosos de Colombia
Los dos partidos amistosos que afrontará la Selección Colombia serán en Estados Unidos. El sábado 11 de octubre se enfrentará a México -que dejó por fuera de convocatoria a varios referentes- a las 8:00 p. m.; y el martes 14 se medirá con Canadá a partir de las 7:00 p. m. (horario colombiano).
🎥 ¡𝐐𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐠𝐚 𝐞𝐥 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐨! 🕹️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 3, 2025
Ellos son los 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 por 𝐍𝐞́𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐋𝐨𝐫𝐞𝐧𝐳𝐨 para los 𝐚𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐬 🆚 🇲🇽 y 🇨🇦 para esta 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 de 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞
🔗 https://t.co/0T1MIsDfUG#LaSeleNosUne 🇨🇴 pic.twitter.com/XUqrNAlKnF
