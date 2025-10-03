Convocatoria de la Selección Colombia contra México y Canadá

La Selección Colombia anunció el grupo de convocados para los partidos amistosos de octubre ante México y Canadá, en los cuales la intención del cuerpo técnico es revisar algunas alternativas, razón por la que citó a algunos jugadores que habitualmente no son convocados o lo son pero tienen pocos minutos.

En esta ocasión el entrenador de la Tricolor citó a 25 futbolistas, manteniendo la base que clasificó a la Copa del Mundo 2026. Hay algunos cambios en todas las líneas aunque realmente ninguno es descabellado; además, hay un caso de un jugador quien por primera vez es llamado a Selección Colombia.

Kevin Serna, extremo de 27 años, quien se desempeña en Fluminense, fue convocado para estos dos partidos amistosos, resultando un premio a su constancia y al protagonismo que tiene en el equipo brasileño. Al tener nacionalidad peruana, también podía ser citado por la selección de ese país.

Llama la atención los regresos del portero Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield -pese a que solo ha atajado dos partidos en este segundo semestre, y el de Rafael Santos Borré, de Internacional de Porto Alegre.