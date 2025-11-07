Convocatoria de la Selección Colombia contra Nueva Zelanda y Australia

Esta es una oportunidad más para que los dirigidos por Néstor Lorenzo consigan consolidar un equipo y mejorar el manejo táctico de cara a los enfrentamientos que tendrá en el Mundial. Además, el entrenador argentino también contará con la posibilidad de evaluar nuevos jugadores y tomar decisiones para la lista final que irá a Norteamérica en el mes de junio.

"Este encuentro representa una valiosa oportunidad para observar jugadores, consolidar ideas de juego y mantener el ritmo internacional frente a un rival de jerarquía", dio a conocer la selección en su página oficial.

Le puede interesar: ¿Cuántos colombianos han sido nominados al XI ideal en Premios The Best?

¿Cuándo juega Colombia?

La selección Colombia se medirá ante Nueva Zelanda el próximo viernes 14 de noviembre desde las 20:00 horas. Además, el combinado nacional se enfrentará con Australia el martes 18 del mismo mes en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial?

El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D. C. Será un evento clave en el calendario del fútbol internacional, ya que definirá cómo quedarán conformados los grupos de la Copa del Mundo.

Convocatoria selección Colombia

Álvaro Angulo — Pumas (MEX)

Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG)

Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX)

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA)

Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA)

Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG)

Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR)

David Ospina — Atlético Nacional (COL)

Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP)

James Rodríguez — Club León (MEX)

Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS)

Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA)

Johan Carbonero — Internacional SC (BRA)

Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal — Flamengo (BRA)

Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG)

Kevin Castaño — River Plate (ARG)

Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez — Sporting C.P. (POR)

Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA)

Richard Ríos — S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA)

Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP)

Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)