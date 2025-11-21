Convocatoria de Selección Colombia para enfrentar a Bolivia por Liga de Naciones

La Selección Colombia Femenina presentó su convocatoria para enfrentar a Bolivia en la tercera fecha de la Liga de Naciones Conmebol, certamen que funciona como Eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027. El partido se jugará este viernes 28 de noviembre en el estadio Hernando Siles de La Paz, a las 4:00 p. m. (hora colombiana).

Este duelo marcará el cierre del primer tramo de competencias del año para la Tricolor, que no jugará la cuarta fecha porque tendrá jornada de descanso, según el calendario oficial del torneo.

Colombia llega como líder del grupo con seis puntos, luego de vencer a Perú y Ecuador en sus dos primeras presentaciones. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia busca mantener su campaña perfecta.

Bolivia, por su parte, es última sin puntos, después de caer goleada en sus dos partidos iniciales ante Ecuador y Chile. El cambio de sede a La Paz obligará a Colombia a ajustar su preparación a la altura.

Novedades en la convocatoria de Selección Colombia por Liga de Naciones

La convocatoria presenta cuatro novedades importantes: regresan Manuela Vanegas, Liz Katerine Osorio, Mariana Muñoz y Gabriela Rodríguez, quienes no habían estado en las anteriores fechas del torneo.