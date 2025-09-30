Convocatoria de Venezuela para amistosos de octubre; varios referentes quedaron fuera

Vizcarrondo hizo su primera convocatoria al frente de la 'Vinotinto'

El exfutbolista Oswaldo Vizcarrondo dirigirá, de manera interina, a la selección de fútbol de Venezuela, tras la salida del argentino Fernando 'Bocha' Batista, en los amistosos contra Argentina y Belice, que se jugarán el 10 y 14 de octubre, respectivamente, en Estados Unidos.



La Federación precisó que 10 jugadores no fueron convocados porque no contaban con el visado estadounidense, mientras que tampoco fue incluido David Martínez porque cumple compromisos con su club Los Ángeles.



El centrocampista Yangel Herrera tampoco se encuentra en la lista porque aún se recupera de una lesión con su nuevo equipo, Real Sociedad, añadió la FVF.