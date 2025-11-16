Actualizado:
Dom, 16/11/2025 - 11:16
A qué hora y cómo VER EN VIVO América vs Nacional HOY domingo 16 de noviembre - Copa Betplay
Siga las emociones del juego que define el segundo finalista de la Copa Betplay.
América de Cali recibe este domingo 16 de noviembre a Atlético Nacional por la vuelta de las semifinales de la Copa Betplay. El duelo está programado para las 5:00 p. m. en el estadio Pascual Guerrero, donde se espera una gran asistencia gracias a las estrategias de taquilla del club vallecaucano.
El equipo escarlata, que se autodenomina el más popular de Colombia, lanzó una promoción de 3x1 en boletería con el objetivo de llenar el estadio y empujar a los dirigidos por David González a un partido de remontada, aunque la tarea luce compleja.
En la ida disputada en Medellín, Atlético Nacional goleó 4-1 y dejó prácticamente sentenciada la serie, gracias a su solidez ofensiva y al aprovechamiento de los errores defensivos americanos. América necesitará una actuación casi perfecta para intentar revertir la desventaja.
El ganador de esta llave se enfrentará en la final a Independiente Medellín, que viene de eliminar a Envigado y espera rival para definir al nuevo campeón del torneo.
EN VIVO: América vs Nacional por Copa Betplay
América vs Nacional: cómo VER EN VIVO HOY domingo 16 de noviembre
El partido América vs Nacional por la semifinal de vuelta de la Copa Betplay se disputará este domingo 16 de noviembre a partir de las 17:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports +, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 17:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00
Bolivia y Venezuela: 18:00
Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)
México: 16:00
España: 00:00
