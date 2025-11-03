A qué hora y cómo VER EN VIVO Envigado vs Medellín HOY lunes 3 de noviembre - Copa Betplay

Envigado FC e Independiente Medellín se enfrentarán este lunes 3 de noviembre en el Polideportivo Sur, por la ida de las semifinales de la Copa Betplay 2025. El compromiso se jugará en horario vespertino debido a que el estadio no cuenta con sistema de iluminación habilitado para la noche.

El equipo naranja llega motivado luego de eliminar al Deportivo Pereira en la fase anterior, y buscará sacar ventaja como local para soñar con una histórica clasificación a la final.

Por su parte, el Medellín arriba a esta instancia tras superar a Independiente Santa Fe y confía en mantener su buen momento bajo el mando de Alfredo Arias, quien ha consolidado una nómina competitiva entre juventud y experiencia.

La serie se definirá la próxima semana en el estadio Atanasio Girardot, y el ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Atlético Nacional y América de Cali por el título y el cupo a la Copa Sudamericana 2026.