Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 10:40
A qué hora y cómo VER EN VIVO Envigado vs Medellín HOY lunes 3 de noviembre - Copa Betplay
Siga las emociones del partido que se disputará en el estadio Polideportivo Sur.
Envigado FC e Independiente Medellín se enfrentarán este lunes 3 de noviembre en el Polideportivo Sur, por la ida de las semifinales de la Copa Betplay 2025. El compromiso se jugará en horario vespertino debido a que el estadio no cuenta con sistema de iluminación habilitado para la noche.
El equipo naranja llega motivado luego de eliminar al Deportivo Pereira en la fase anterior, y buscará sacar ventaja como local para soñar con una histórica clasificación a la final.
Por su parte, el Medellín arriba a esta instancia tras superar a Independiente Santa Fe y confía en mantener su buen momento bajo el mando de Alfredo Arias, quien ha consolidado una nómina competitiva entre juventud y experiencia.
La serie se definirá la próxima semana en el estadio Atanasio Girardot, y el ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Atlético Nacional y América de Cali por el título y el cupo a la Copa Sudamericana 2026.
EN VIVO: Envigado vs Medellín - Copa Betplay
Envigado vs Medellín: cómo VER EN VIVO HOY lunes 3 de noviembre
El partido Envigado vs Medellín por la ida de las semifinales de Copa Betplay se disputará este lunes 3 de noviembre a partir de las 4:00 p. m. (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports +, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 16:00
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00
Bolivia y Venezuela: 17:00
Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)
México: 15:00
España: 23:00
