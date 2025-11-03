Cargando contenido

Envigado vs Medellín EN VIVO
Colprensa
Copa Betplay
Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 10:40

A qué hora y cómo VER EN VIVO Envigado vs Medellín HOY lunes 3 de noviembre - Copa Betplay

Siga las emociones del partido que se disputará en el estadio Polideportivo Sur.

Envigado FC e Independiente Medellín se enfrentarán este lunes 3 de noviembre en el Polideportivo Sur, por la ida de las semifinales de la Copa Betplay 2025. El compromiso se jugará en horario vespertino debido a que el estadio no cuenta con sistema de iluminación habilitado para la noche.

El equipo naranja llega motivado luego de eliminar al Deportivo Pereira en la fase anterior, y buscará sacar ventaja como local para soñar con una histórica clasificación a la final.

Por su parte, el Medellín arriba a esta instancia tras superar a Independiente Santa Fe y confía en mantener su buen momento bajo el mando de Alfredo Arias, quien ha consolidado una nómina competitiva entre juventud y experiencia.

La serie se definirá la próxima semana en el estadio Atanasio Girardot, y el ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Atlético Nacional y América de Cali por el título y el cupo a la Copa Sudamericana 2026.

EN VIVO: Envigado vs Medellín - Copa Betplay

Envigado vs Medellín: cómo VER EN VIVO HOY lunes 3 de noviembre

El partido Envigado vs Medellín por la ida de las semifinales de Copa Betplay se disputará este lunes 3 de noviembre a partir de las 4:00 p. m. (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports +, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 14:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00

España: 23:00

Antena 2
Independiente Medellín

Independiente Medellín

Envigado FC

Envigado FC

Fútbol Colombiano

Fútbol Colombiano

Transmisión en vivo

Señal en vivo

