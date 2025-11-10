A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs Envigado HOY lunes 10 de noviembre - Copa Betplay

El estadio Atanasio Girardot será este lunes 10 de noviembre el escenario de un duelo decisivo: Independiente Medellín recibe a Envigado por la vuelta de las semifinales de la Copa Betplay 2025, en un compromiso que comenzará a las 7:30 p. m. y definirá al primer finalista del torneo.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo parte con ventaja tras imponerse 1-0 en el Polideportivo Sur, resultado que lo deja a un paso de disputar una nueva final del certamen. Medellín buscará aprovechar su fortaleza en casa y el respaldo de su afición para sellar la clasificación.

Por su parte, Envigado intentará revertir la serie con un planteamiento ofensivo, consciente de que solo una victoria lo mantendrá con vida. Los dirigidos por Andrés Orozco confían en su juventud y velocidad para sorprender en el Atanasio.

El ganador enfrentará en la gran final a Atlético Nacional o América de Cali, y además se asegurará un cupo en la Copa Sudamericana 2026.