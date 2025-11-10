Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 15:25
A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs Envigado HOY lunes 10 de noviembre - Copa Betplay
Siga las emociones del juego que definirá el primer finalista de la Copa Betplay.
El estadio Atanasio Girardot será este lunes 10 de noviembre el escenario de un duelo decisivo: Independiente Medellín recibe a Envigado por la vuelta de las semifinales de la Copa Betplay 2025, en un compromiso que comenzará a las 7:30 p. m. y definirá al primer finalista del torneo.
El equipo dirigido por Alejandro Restrepo parte con ventaja tras imponerse 1-0 en el Polideportivo Sur, resultado que lo deja a un paso de disputar una nueva final del certamen. Medellín buscará aprovechar su fortaleza en casa y el respaldo de su afición para sellar la clasificación.
Por su parte, Envigado intentará revertir la serie con un planteamiento ofensivo, consciente de que solo una victoria lo mantendrá con vida. Los dirigidos por Andrés Orozco confían en su juventud y velocidad para sorprender en el Atanasio.
El ganador enfrentará en la gran final a Atlético Nacional o América de Cali, y además se asegurará un cupo en la Copa Sudamericana 2026.
Medellín vs Envigado: cómo VER EN VIVO HOY lunes 10 de noviembre
El partido Medellín vs Envigado por la semifinal de vuelta de la Copa Betplay se disputará este lunes 10 de noviembre a partir de las 19:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 19:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30
Bolivia y Venezuela: 20:30
Estados Unidos: 17:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)
México: 18:30
España: 02:30
Fuente
Antena 2