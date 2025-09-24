A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs Santa Fe HOY 24 de septiembre - Copa Betplay

Independiente Medellín e Independiente Santa Fe se enfrentan este miércoles 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa BetPlay. El compromiso está programado para las 6:00 p. m. y promete ser uno de los más atractivos de la fase.

El conjunto paisa llega a esta instancia luego de eliminar a Fortaleza en los octavos de final. Con un buen presente en Liga y Copa, el DIM quiere aprovechar su localía para dar el primer golpe en la serie y soñar con avanzar a semifinales.

Por su parte, Santa Fe superó a Alianza FC en la fase anterior y ahora buscará ratificar su crecimiento en el torneo. Los bogotanos saben que una buena presentación en Medellín podría allanarles el camino para definir en casa.

En cuanto al presente en la Liga BetPlay, Medellín ocupa la tercera posición con 21 puntos y un partido pendiente, mientras que Santa Fe es noveno con 17 unidades. Con ese panorama, el duelo también servirá como termómetro para medir fuerzas entre dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla.