Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 13:10
A qué hora y cómo VER EN VIVO Medellín vs Santa Fe HOY 24 de septiembre - Copa Betplay
Siga las emociones del partido de ida de cuartos de final que se jugará en el Atanasio Girardot.
Independiente Medellín e Independiente Santa Fe se enfrentan este miércoles 24 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot, en el juego de ida por los cuartos de final de la Copa BetPlay. El compromiso está programado para las 6:00 p. m. y promete ser uno de los más atractivos de la fase.
El conjunto paisa llega a esta instancia luego de eliminar a Fortaleza en los octavos de final. Con un buen presente en Liga y Copa, el DIM quiere aprovechar su localía para dar el primer golpe en la serie y soñar con avanzar a semifinales.
Por su parte, Santa Fe superó a Alianza FC en la fase anterior y ahora buscará ratificar su crecimiento en el torneo. Los bogotanos saben que una buena presentación en Medellín podría allanarles el camino para definir en casa.
En cuanto al presente en la Liga BetPlay, Medellín ocupa la tercera posición con 21 puntos y un partido pendiente, mientras que Santa Fe es noveno con 17 unidades. Con ese panorama, el duelo también servirá como termómetro para medir fuerzas entre dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla.
¡𝙎𝙚 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝘾𝙤𝙥𝙖𝙖𝙖𝙖!— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 24, 2025
El León 🦁 visita al DIM por los Cuartos de Final.#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/70CN0onsUo
Medellín vs Santa Fe: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 24 de septiembre
El partido Medellín vs Santa Fe por la ida de cuartos de final de la Copa Betplay 2025 se disputará este miércoles 24 de septiembre a partir de las 18:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Win Sports y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 18:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00
Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 16:00 (Los Ángeles)
México: 17:00
España: 01:00
