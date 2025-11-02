A qué hora y cómo VER EN VIVO Nacional vs América HOY domingo 2 de noviembre - Copa Betplay

Atlético Nacional y América de Cali se enfrentarán este domingo 2 de noviembre a las 6:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Betplay 2025. Será un nuevo capítulo de uno de los partidos más importantes del fútbol colombiano, con dos equipos que llegan en buen momento y con el objetivo de acercarse a la final del torneo.

El conjunto verdolaga, dirigido por Diego Arias, llega con confianza tras eliminar en cuartos de final a Once Caldas, mostrando solidez defensiva y efectividad en ataque. Nacional buscará aprovechar su localía para tomar ventaja en la serie.

Por su parte, el equipo escarlata, conducido por David González, viene de dejar en el camino a Junior FC en una serie muy disputada y espera mantener su buen rendimiento.

El partido de vuelta se jugará el jueves 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero, en Cali.