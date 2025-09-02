A qué hora y cómo VER EN VIVO Real Cundinamarca vs Pereira HOY 2 de septiembre - Copa Betplay

Este martes 2 de septiembre se define uno de los cupos a los cuartos de final de la Copa Betplay 2025, cuando Real Cundinamarca reciba a Deportivo Pereira en el estadio de Techo a partir de las 7:00 de la noche.

La serie está abierta tras el vibrante 4-3 a favor de los Matecañas en el partido de ida, y ambos equipos llegan con la ilusión de avanzar en el certamen.

Real Cundinamarca, revelación del torneo, intentará aprovechar la localía para remontar la diferencia y seguir sorprendiendo en su primera participación en la Copa. Pereira, por su parte, quiere hacer valer su experiencia y solidez ofensiva para sellar la clasificación.

El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al que avance de la serie entre Millonarios y Envigado, lo que aumenta la expectativa por un duelo que promete emociones de principio a fin.