Real Cundinamarca vs Deportivo Pereira EN VIVO
Dimayor
Copa Betplay
Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 17:54

A qué hora y cómo VER EN VIVO Real Cundinamarca vs Pereira HOY 2 de septiembre - Copa Betplay

Siga las emociones del partido de vuelta de la serie de octavos de final de Copa Betplay.

Este martes 2 de septiembre se define uno de los cupos a los cuartos de final de la Copa Betplay 2025, cuando Real Cundinamarca reciba a Deportivo Pereira en el estadio de Techo a partir de las 7:00 de la noche.

La serie está abierta tras el vibrante 4-3 a favor de los Matecañas en el partido de ida, y ambos equipos llegan con la ilusión de avanzar en el certamen.

Real Cundinamarca, revelación del torneo, intentará aprovechar la localía para remontar la diferencia y seguir sorprendiendo en su primera participación en la Copa. Pereira, por su parte, quiere hacer valer su experiencia y solidez ofensiva para sellar la clasificación.

El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al que avance de la serie entre Millonarios y Envigado, lo que aumenta la expectativa por un duelo que promete emociones de principio a fin.

EN VIVO: Real Cundinamarca vs Pereira por Copa Betplay

Real Cundinamarca vs Pereira: cómo VER EN VIVO HOY martes 2 de septiembre

El partido entre Real Cundinamarca y Pereira por los octavos de final (vuelta) de la Copa Betplay 2025-II se disputará este martes 2 de septiembre a partir de las 19:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00

Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:00

Chile, Bolivia y Venezuela: 20:00

Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 19:00 (Chicago) - 17:00 (Los Ángeles)

México: 18:00

España: 02:00

Fuente
Antena 2
