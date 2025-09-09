A qué hora y cómo VER EN VIVO Santa Fe vs Alianza HOY 9 de septiembre - Copa Betplay

La Copa Betplay 2025 volverá a tener acción en la noche de este martes 9 de septiembre, cuando Independiente Santa Fe reciba a Alianza FC en el estadio El Campín, en busca de un cupo a los cuartos de final. La serie está abierta tras el empate 1-1 en la ida, jugada en Valledupar.

Los cardenales parten como favoritos por su localía y tradición, pero saben que no pueden confiarse ante un Alianza que mostró personalidad en el primer choque y que no renunciará a dar la sorpresa en Bogotá.

El reglamento es claro: si se repite la igualdad en el marcador global, la clasificación se definirá por la vía de los penaltis. En cambio, si hay un ganador en los 90 minutos, ese será el equipo que avance.

El vencedor de esta llave entre Santa Fe y Alianza FC se medirá en cuartos de final con Independiente Medellín, otro de los históricos del fútbol colombiano que viene de dejar en el camino a Fortaleza CEIF.