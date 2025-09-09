Actualizado:
A qué hora y cómo VER EN VIVO Santa Fe vs Alianza HOY 9 de septiembre - Copa Betplay
Siga las emociones del partido que se disputará en el estadio El Campín.
La Copa Betplay 2025 volverá a tener acción en la noche de este martes 9 de septiembre, cuando Independiente Santa Fe reciba a Alianza FC en el estadio El Campín, en busca de un cupo a los cuartos de final. La serie está abierta tras el empate 1-1 en la ida, jugada en Valledupar.
Los cardenales parten como favoritos por su localía y tradición, pero saben que no pueden confiarse ante un Alianza que mostró personalidad en el primer choque y que no renunciará a dar la sorpresa en Bogotá.
El reglamento es claro: si se repite la igualdad en el marcador global, la clasificación se definirá por la vía de los penaltis. En cambio, si hay un ganador en los 90 minutos, ese será el equipo que avance.
El vencedor de esta llave entre Santa Fe y Alianza FC se medirá en cuartos de final con Independiente Medellín, otro de los históricos del fútbol colombiano que viene de dejar en el camino a Fortaleza CEIF.
Santa Fe vs Alianza EN VIVO GRATIS HOY martes 9 de septiembre
Santa Fe vs Alianza: cómo VER EN VIVO HOY martes 9 de septiembre
El partido entre Santa Fe y Alianza por los octavos de final (vuelta) de la Copa Betplay 2025 se disputará este martes 9 de septiembre a partir de las 20:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal de Youtube de Win Sports + y Fanatiz, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 20:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 21:30
Estados Unidos: 19:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 18:30 (Los Ángeles)
México: 19:30
España: 03:30
