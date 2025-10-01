Actualizado:
Alejandro Restrepo tomó decisión con Jarlan Barrera tras expulsión
Medellín avanzó a semifinales de la Copa BetPlay y Alejandro Restrepo definió el futuro de Jarlan Barrera tras expulsión.
Independiente Medellín avanzó a las semifinales de la Copa BetPlay tras una sorpresiva remontada en el marcador global contra Independiente Santa Fe, el cual no hizo respetar su casa y se terminó despidiendo de la competencia con una goleada encima en la capital del país.
El Estadio de Techo fue el escenario deportivo testigo de cómo el 'poderoso de la montaña' lograba golear a Santa Fe con un marcador de 0-3 en Bogotá, pero también de la forma en la que Jarlan Barrera recibía una tarjeta roja directa tras una fuerte trifulca en la celebración del segundo gol de Medellín y por la cual Alejandro Restrepo ya habría tomado una decisión con su futuro.
Alejandro Restrepo no se preocupa por la expulsión de Jarlan Barrera
Medellín llegó a Bogotá con una mentalidad completamente diferente con la cual se plantearon remontar la serie y lo lograron de buena manera, no solo conformándose con el empate en el global, sino generando más opciones de gol y siendo efectivos, demostrándolo marcando en tres oportunidades a lo largo de los 90 minutos.
El héroe de la noche fue sin duda alguna Francisco Fydriszewski, el experimentado delantero de 32 años que se encargó de anotar dos goles y brindarle la asistencia a Chaverra. Sin embargo también hubo otro protagonista en el compromiso y fue Jarlan Barrera, quien auspició como titular, pero Restrepo decide cambiarlo. Mientras estaba en el banquillo técnico recibió la tarjeta roja que podría llegar a inhabilitarlo para las siguientes instancias de la competencia, pero por lo cual no se preocupa Restrepo, ya que confía en el proceso de toda su plantilla y sabe que tiene muchos jugadores preparados para reemplazarlo.
"Un equipo se compone de una plantilla de 22 jugadores profesionales más los juveniles y lo puedo reemplazar un compañero que esté preparado para competir y si alguno no puede estar en la próxima fase analizaremos al rival, mantendremos nuestra idea de juego, analizaremos características. Esperamos poder tomar una buena decisión de cara a la plantilla de la semifinal, pero ahorita nos enfocamos en la liga, esperaremos la programación de la semifinal para analizar el caso de Jarlan."
Alejandro Restrepo salió contento de Techo tras la goleada ante Santa Fe
El rendimiento de Medellín fue sin duda alguna excepcional, demostró que es uno de los mejores visitantes de la competencia y también que está listo para romper la sequía de títulos. Alejandro Restrepo destacó la labor del rival, pero también la de sus jugadores al conseguir este logro tan importante.
"Techo siempre trae su complejidad, hay un frio que no experimentamos y competir de esa manera deja claro que el grupo se mantiene firme. Hemos hecho un buen trabajo defensivo y esto ratifica que queremos seguir compitiendo. Tomaremos esta semana larga para reponernos bien y pensar en la liga para obtener la clasificación. Ganamos un partido durísimo ante el campeón de la liga, en una cancha que es bastante complicada no solo para nosotros, sino también para ellos. Felicitamos al grupo en general por entregar todo en cada pelota y ratificamos que somos un buen grupo humano."
