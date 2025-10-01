Alejandro Restrepo tomó decisión con Jarlan Barrera tras expulsión

Independiente Medellín avanzó a las semifinales de la Copa BetPlay tras una sorpresiva remontada en el marcador global contra Independiente Santa Fe, el cual no hizo respetar su casa y se terminó despidiendo de la competencia con una goleada encima en la capital del país.

El Estadio de Techo fue el escenario deportivo testigo de cómo el 'poderoso de la montaña' lograba golear a Santa Fe con un marcador de 0-3 en Bogotá, pero también de la forma en la que Jarlan Barrera recibía una tarjeta roja directa tras una fuerte trifulca en la celebración del segundo gol de Medellín y por la cual Alejandro Restrepo ya habría tomado una decisión con su futuro.

Le puede interesar: Medellín recibió mala noticia de Dimayor: se confirmó fuerte sanción

Alejandro Restrepo no se preocupa por la expulsión de Jarlan Barrera

Medellín llegó a Bogotá con una mentalidad completamente diferente con la cual se plantearon remontar la serie y lo lograron de buena manera, no solo conformándose con el empate en el global, sino generando más opciones de gol y siendo efectivos, demostrándolo marcando en tres oportunidades a lo largo de los 90 minutos.

El héroe de la noche fue sin duda alguna Francisco Fydriszewski, el experimentado delantero de 32 años que se encargó de anotar dos goles y brindarle la asistencia a Chaverra. Sin embargo también hubo otro protagonista en el compromiso y fue Jarlan Barrera, quien auspició como titular, pero Restrepo decide cambiarlo. Mientras estaba en el banquillo técnico recibió la tarjeta roja que podría llegar a inhabilitarlo para las siguientes instancias de la competencia, pero por lo cual no se preocupa Restrepo, ya que confía en el proceso de toda su plantilla y sabe que tiene muchos jugadores preparados para reemplazarlo.