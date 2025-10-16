Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 07:07
Alex Escobar elogió a David González tras la clasificación de América
Fue necesario ir a la tanda de penaltis para definir el clasificado a 'semis' entre América y Junior.
América de Cali selló su paso a las semifinales de la Copa Betplay después de una definición por penaltis ante Junior. En el estadio Pascual Guerrero, los Escarlatas cayeron 1-0 en los 90 minutos reglamentarios, resultado que igualó la serie tras el 2-1 conseguido en el Metropolitano. Finalmente, la clasificación se decidió desde el punto blanco, donde el equipo vallecaucano se impuso 8-7.
Con David González inhabilitado para estar en la zona técnica, Alex Escobar asumió nuevamente el rol de encargado en el banquillo y fue quien enfrentó a los medios después del partido. Sus palabras fueron de reconocimiento al cuerpo técnico y a los jugadores, destacando el proceso que vive la institución.
Declaraciones de Alex Escobar luego de la clasificación de América contra Junior
“Felicito al grupo que está creciendo y va con humildad pese a las dificultades. Lo que ha hecho David González y su cuerpo técnico ha sido importante para traer el equipo hasta acá”, expresó Escobar, resaltando la continuidad del trabajo que viene realizando el entrenador antioqueño.
El exjugador también valoró la actitud del plantel en un encuentro lleno de tensión. “Admiro la entereza con que los muchachos terminaron el partido. Cuando se gana, se corrige mejor”, dijo, dejando claro que el grupo mantiene autocrítica incluso en los momentos de celebración.
Escobar subrayó además la propuesta futbolística de América, que pese a las ausencias y las limitaciones, mantuvo su estilo ofensivo. “América siempre sale a proponer, a jugar, a presionar y a crear opciones de gol”, señaló.
El encargado en el banquillo no ocultó su satisfacción por el esfuerzo colectivo. “Estamos muy orgullosos de este equipo”, afirmó, haciendo hincapié en la unión del grupo y la entrega mostrada durante los 180 minutos de la serie.
En medio del análisis, Escobar también dejó una reflexión sobre el balompié nacional. “El fútbol colombiano carece de buena definición”, comentó, en alusión a las múltiples ocasiones que su equipo no logró concretar durante el juego.
Para el asistente técnico, este paso a semifinales representa un impulso anímico clave de cara a los retos que vienen en el cierre de la temporada. “Seguimos enfocados, con la ilusión intacta y conscientes de que debemos seguir creciendo”, añadió.
Rival de América en semifinales de Copa Betplay 2025
América de Cali enfrentará en semifinales al ganador de la llave entre Atlético Nacional y Once Caldas, serie que se definirá en Medellín, donde el conjunto verdolaga parte con ventaja tras imponerse 1-0 en el duelo de ida en Manizales.
