Alex Escobar elogió a David González tras la clasificación de América

América de Cali selló su paso a las semifinales de la Copa Betplay después de una definición por penaltis ante Junior. En el estadio Pascual Guerrero, los Escarlatas cayeron 1-0 en los 90 minutos reglamentarios, resultado que igualó la serie tras el 2-1 conseguido en el Metropolitano. Finalmente, la clasificación se decidió desde el punto blanco, donde el equipo vallecaucano se impuso 8-7.

Con David González inhabilitado para estar en la zona técnica, Alex Escobar asumió nuevamente el rol de encargado en el banquillo y fue quien enfrentó a los medios después del partido. Sus palabras fueron de reconocimiento al cuerpo técnico y a los jugadores, destacando el proceso que vive la institución.

Declaraciones de Alex Escobar luego de la clasificación de América contra Junior

“Felicito al grupo que está creciendo y va con humildad pese a las dificultades. Lo que ha hecho David González y su cuerpo técnico ha sido importante para traer el equipo hasta acá”, expresó Escobar, resaltando la continuidad del trabajo que viene realizando el entrenador antioqueño.

El exjugador también valoró la actitud del plantel en un encuentro lleno de tensión. “Admiro la entereza con que los muchachos terminaron el partido. Cuando se gana, se corrige mejor”, dijo, dejando claro que el grupo mantiene autocrítica incluso en los momentos de celebración.