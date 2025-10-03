Alfredo Arias, DT de Junior, no se escondió: "Mucho premio para América"

Junior FC y América de Cali se enfrentaron en la noche de este jueves 2 de octubre por la ida de cuartos de final de la Copa Betplay, juego en el que La Mecha se impuso 2-1 con anotaciones de Andrés Felipe Roa y del peruano Luis Ramos, mientras que por el Tiburón descontó Cristian Báez.

Puede leer: Futbolista de la MLS quiere jugar en Santa Fe: "Tengo un gran cariño"

Sin duda se trató de un 'golpe de autoridad' por parte de América, que se impuso en el Metropolitano y se perfila para avanzar a las semifinales en el Pascual Guerrero pese a que el favoritismo de la serie es para Junior.

Justo por lo anterior fue que resultó una sorpresa que América ganara, y así lo expuso Alfredo Arias en rueda de prensa, pues el DT de Junior consideró que el cuadro vallecaucano obtuvo "mucho premio", ya que sus dirigidos hicieron bastante por el partido.

Declaraciones de Alfredo Arias tras Junior 1-2 América

"Si tuviera que hacer un resumen, América se llevó mucho premio para lo que Junior planteó en cancha", comentó el entrenador uruguayo, al considerar que su equipo hizo un buen partido y mereció cerrar la ida al menos con un empate.