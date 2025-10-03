Alfredo Arias, DT de Junior, no se escondió: "Mucho premio para América"
La Mecha se impuso 2-1 en el Pascual Guerrero por la ida de cuartos de final de Copa Betplay.
Junior FC y América de Cali se enfrentaron en la noche de este jueves 2 de octubre por la ida de cuartos de final de la Copa Betplay, juego en el que La Mecha se impuso 2-1 con anotaciones de Andrés Felipe Roa y del peruano Luis Ramos, mientras que por el Tiburón descontó Cristian Báez.
Sin duda se trató de un 'golpe de autoridad' por parte de América, que se impuso en el Metropolitano y se perfila para avanzar a las semifinales en el Pascual Guerrero pese a que el favoritismo de la serie es para Junior.
Justo por lo anterior fue que resultó una sorpresa que América ganara, y así lo expuso Alfredo Arias en rueda de prensa, pues el DT de Junior consideró que el cuadro vallecaucano obtuvo "mucho premio", ya que sus dirigidos hicieron bastante por el partido.
Declaraciones de Alfredo Arias tras Junior 1-2 América
"Si tuviera que hacer un resumen, América se llevó mucho premio para lo que Junior planteó en cancha", comentó el entrenador uruguayo, al considerar que su equipo hizo un buen partido y mereció cerrar la ida al menos con un empate.
"Para nuestro esfuerzo, merecíamos al menos un empate. Nos castigó mucho cada jugada", dijo Alfredo Arias, quien procedió a explicar cómo se presentaron las anotaciones y se lamentó por los errores puntuales que se cometieron en cada acción.
"El primer gol de ellos es la primera llegada que tienen a nuestro arco; la del segundo gol es una jugada que se saca de encima y la clava de lejos en un ángulo", comentó el DT con algo de desazón, y luego de ello sintetizó las acciones de juego en una frase corta.
"Mucha efectividad de ellos y mucho castigo para nosotros. Un empate podría haber sido", dijo el entrenador de Junior, quien considera que la serie sigue abierta pero habría preferido, claramente, irse con ventaja al juego de vuelta en el Pascual Guerrero.
"No es que el equipo no entre bien concentrado. Hicimos el merecimiento para no irnos perdiendo, pero el resultado dice lo contrario. Más allá de eso, creo que el equipo mereció más. Hay que darle vuelta a la página. El mensaje para mis jugadores es enfocarnos en lo que viene", finalizó Alfredo Arias en conferencia de prensa.
¿Cuándo es el partido de vuelta América vs Junior?
El partido de vuelta de la serie entre América y Junior está programado para el miércoles 15 de octubre, y se disputará en el estadio Pascual Guerrero a partir de las 8:20 de la noche. Los Tiburones requieren de un triunfo por un gol de diferencia para forzar la definición por penaltis.