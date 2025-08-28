Alianza aguó a Santa Fe: empate agónico en la Copa BetPlay

El Estadio Armando Maestre Pavajeau se convirtió en un territorio hostil para Independiente Santa Fe y no por los hinchas de Alianza Valledupar, sino por el último enfrentamiento entre ambos equipos que dejó un alarmante resultado de 6-1 en contra del cuadro cardenal. Sin embargo, pese a la dureza del marcador, esto no fue impedimento para clasificar a la final y ganar la décima estrella.

Los octavos de final de la Copa BetPlay volvieron a emparejar a Santa Fe con Alianza y el primer sorbo de la serie fue nada más ni nada menos que en Valledupar. Afortunadamente, en este nuevo partido, el cuadro cardenal se quedó a segundos de celebrar, mientras que los aliancistas dieron el golpe igualando para afrontar la vuelta.

SOLITARIO GOL DE SANTA FE Y NADA MÁS EN EL PRIMER TIEMPO

Durante la primera etapa, ambos clubes salieron con todo para intentar llevarse el marcador a su favor. Weimar Asprilla volvió a sumar minutos en el arco cardenal, mientras que Alexis Zapata, Harold Santiago Mosquera y Ángelo Rodríguez tomaron la ofensiva visitante.

Justamente, sobre los primeros cinco minutos, Santa Fe estuvo cerca de romper los ceros con un rechace de la zaga defensiva de Alianza y un remate de Harold Santiago Mosquera que pasó apenas por un costado. Los siguientes minutos fueron de trámite sin muchas opciones de gol.

Alianza no pudo equilibrar el inicio del partido y no generó muchos problemas. La fricción de la visita fue notoria y amonestaron a Jeison Angulo por una dura infracción cerca del arco de Santa Fe.

No fue sino hasta los 42 minutos cuando Independiente Santa Fe pudo romper los ceros con un disparo de Harold Santiago Mosquera tras una habilitación de Ángelo Rodríguez. El vallecaucano recibió en el área y remató cruzado al palo más lejano para abrir la cuenta.

ALIANZA LO IGUALÓ DE MANERA AGÓNICA

Entrando al complemento, tanto Alianza como Santa Fe hicieron cambios. Por el local entraron Carlos Lucumí y José Muñoz por Jeison Osorio y Charly Villegas respectivamente. En la visita, Joaquín Sosa y Omar Fernández Frasica en lugar de Jeison Angulo y de Jhojan Torres.

Con la obligación de igualar, Alianza lo intentó con un remate de Rubén Manjarrés que impactó contra el travesaño y se perdió afortunadamente para Santa Fe. Sin embargo, fueron los mejores momentos por parte del cuadro aliancista que contó con un disparo de Ayron del Valle cerca del arco de Weimar Asprilla.

Sobre los 67 minutos, Alianza puso a trabajar a Weimar Asprilla con un cabezazo de Yilson Rosales tras el córner de José Muñoz. Asprilla atajó de gran manera estirándose de palo a palo.

A los 76 minutos, Santa Fe cometió una infracción en el área que fue dictaminada como penal. Ayron del Valle se encargó de ejecutar la pena máxima y en el duelo entre Asprilla y del Valle, ganó el golero cardenal para evitar el empate. Los siguientes minutos fueron para Alianza que logró poner la paridad.

Sergio Aponzá recibió un pase entre líneas y, completamente habilitado, sacó un remate que cruzó para establecer el empate y dejar todo vivo para el 9 de septiembre en condición de visitante en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.