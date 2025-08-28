Alianza vs Santa Fe EN VIVO, 28 de agosto: hora y canal para ver Copa BetPlay

Llegan los octavos de final de la Copa BetPlay con un vibrante partido entre Alianza Valledupar contra Independiente Santa Fe. El Estadio Armando Maestre Pavajeau se vestirá de gala con un recuerdo positivo para los valduparenses por la goleada de 6-1 en la última fecha de la Liga BetPlay 2025-II.

De igual manera, esa derrota por goleada de Independiente Santa Fe no pesó en la confianza y en la actitud para lograr el título del primer semestre liguero. Ahora, Alianza podría dar el golpe y acabar con uno de los objetivos del elenco cardenal, especialmente, por la decisión de Jorge Bava de llevar a los referentes para esta serie de octavos de final.

Alianza tuvo que jugar la primera fase en grupos, mientras que Santa Fe debutó en la fase 1B en donde se encontró contra Internacional de Palmira con una victoria contundente en Bogotá y un empate en Valle del Cauca para pasar a los octavos de final.

Sin duda alguna, Santa Fe quiere cortar ese recuerdo del 6-1 en los octavos de final para sacar un buen resultado de cara a la vuelta que será en Bogotá el martes 9 de septiembre.

ALIANZA VALLEDUPAR VS INDEPENDIENTE SANTA FE POR LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA BETPLAY: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO ESTE JUEVES 28 DE AGOSTO

En este encuentro, Alianza encara a Independiente Santa Fe con la necesidad por parte de los dos equipos de sacar buenos resultados de cara a la vuelta. Este jueves 28 de agosto será crucial para el primer sorbo de la Copa BetPlay. El partido se jugará a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia y podrá verse por Win Sports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.