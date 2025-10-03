Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 08:43
“América cada día juega mejor”: Álex Escobar saca pecho tras vencer a Junior
El equipo escarlata se impuso 2-1 en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.
La Copa BetPlay 2025 sigue con sus partidos de cuartos de final y uno de ellos fue protagonizado por el Junior de Barranquilla y el América de Cali, juego de ida disputado en el Estadio Metropolitano que dejó triunfo por 2-1 para el conjunto escarlata.
El equipo de los ‘Diablos Rojos’ gozó de una alta efectividad y se llevó la victoria en condición de visitante gracias a los goles de Andrés Roa y Luis Ramos, mientras que la anotación del descuento fue obra de Cristián Báez.
Álex Escobar advierte que el América juega cada día mejor
El entrenador que maneja el equipo desde el banquillo por la imposibilidad que tiene David González, habló en rueda de prensa posterior al partido y destacó las virtudes del conjunto americano en este compromiso.
“Creo que América hizo hoy un partido muy inteligente, muy táctico, este es un equipo que cada vez juega mejor, que está muy unido y consciente de lo que se está jugando, hay que corregir y ganando mucho más, pero para nosotros era muy importante este partido, esta es una llave de 180 minutos, pero muy feliz porque el equipo dio todo para ganar ante un rival muy difícil que goza de una plantilla muy extensa”, dijo Álex Escobar.
Rueda de prensa de América de Cali
Los aplausos para el trabajo de David González
Álex Escobar, como viene siendo costumbre en sus ruedas de prensa, destacó la labor que viene realizando el cuerpo técnico dirigido por David González, mencionando que el plan para este partido fue todo un éxito y que el equipo viene sacando buenos resultados acompañado de un juego equilibrado.
“América es un equipo muy compacto, que defiende y ataca bien, que genera siempre 6 o 7 acciones de gol, nos falta es eficacia, le ganamos a Pasto, a Bucaramanga, a Once Caldas, empatamos con el Cali y ahora vencemos al Junior, hoy fuimos eficaces” aseguró Escobar.
“El plan de juego que diseño el profe David ha sido exitoso, hay jugadores muy importantes que pueden cumplir ciertas funciones, los jugadores demostraron inteligencia táctica, mucha capacidad y madurez ante un gran rival como lo es Junior”, añadió el técnico interino.
