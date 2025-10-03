“América cada día juega mejor”: Álex Escobar saca pecho tras vencer a Junior

La Copa BetPlay 2025 sigue con sus partidos de cuartos de final y uno de ellos fue protagonizado por el Junior de Barranquilla y el América de Cali, juego de ida disputado en el Estadio Metropolitano que dejó triunfo por 2-1 para el conjunto escarlata.

El equipo de los ‘Diablos Rojos’ gozó de una alta efectividad y se llevó la victoria en condición de visitante gracias a los goles de Andrés Roa y Luis Ramos, mientras que la anotación del descuento fue obra de Cristián Báez.

Lea también: Alfredo Arias, DT de Junior, no se escondió: "Mucho premio para América"