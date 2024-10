Polilla le bajó la euforia al América: duro mensaje tras la clasificación ante Cali

América sumó un empate en la Copa Betplay ante Deportivo Cali. Los rojos igualaron 2-0 en el partido de vuelta de cuartos de final y tras el 2-0 de la ida consiguieron su tiquete a semifinales. Tras la igualdad, los diablos rojos siguen esperan por el duelo entre Bucaramanga y Pasto para conocer su rival en la disputa por un cupo a la final del torneo.

Poilla Da Silva reaccionó tras el empate. El técnico uruguayo apuntó que el rendimiento del equipo fue bueno y destacó la manera como se manejó el juego ante un rival golpeado por los malos resultados y herido en su orgullo. El DT apuntó que los jugadores desarrollaron muchas de las situaciones que se trabajan entre semana, pero que costó la tranquilidad en la definición de las opciones.

Para el técnico, es clave que el equipo pueda mantener los pies en la tierra. Tras asegurar la clasificación a las semifinales, los rojos tienen como objetivo asegurar su cupo en la final. Más allá de eso, el entrenador manifestó que no se ha ganado nada y envió un mensaje a la hinchada.

Lea también: América eliminó al Cali, pero no todo es fiesta: confirman lamentable noticia

Reacción tras el pase a la semifinal

“Contento porque se logra el objetivo. En este torneo por primera vez América llega a una semifinal y el equipo sigue mostrando que es maduro, inteligente, que sabe jugar los partidos. No planteamos esto. La idea era tratar de ganar. No queríamos especular con la ventaja que teníamos. Sabíamos que con el correr de los minutos, teníamos que saber manejarla”

Puntos a mejorar tras un nuevo clásico

“Nos faltó un poco más de ambición y claridad en el último cuarto de cancha. En el segundo tiempo teníamos muchos espacios y no los supimos aprovechar. En ese aspecto no me gustó el equipo. Era un partido que podíamos haber ganado. Teníamos un hombre de más, veníamos con ventaja que los obligaba a arriesgar más y no lo supimos hacer. En ese aspecto quedamos en el debe”.

Rotaciones y ritmo de juego

“Debo ser realista. Este equipo viene jugando cada 3 días. Es difícil mantener un ritmo y pedirle al jugador que físicamente brinde todo cuando los tiempos no dan ni para recuperarnos. Administramos el balón, lo hicimos circular esperando que pudiéramos encontrar espacios. No lo hicimos. Tuvimos situaciones, pero no de la forma en que esperaba”.

Mensaje a la hinchada y a los jugadores

“Poco a poco hemos ido logrando resultados. Ya nos metimos en las finales, estamos en semifinal de la Copa. No hemos ganado nada. Falta mucho todavía. Somos muy exigentes en ese aspecto. Estamos día a día arriba de ellos para que no aflojen. Hay mucho camino por recorrer. Es un grupo muy maduro, comprometido. Los resultados se dan y eso genera una confianza de parte de ellos hacia nosotros mucho mayor”.

Le puede interesar: No es Falcao; el ídolo que anunciará su retiro en el clásico Santa Fe vs. Millonarios

Se espera que el onceno escarlata vuelva a jugar en un par de días. Los escarlatas se medirán ante Junior en el partido por la fecha 15 de la Liga Betplay.