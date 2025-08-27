Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 20:31
América no levanta cabeza y perdió con Bucaramanga en Copa Betplay
América y Bucaramanga definirán la serie en Cali el próximo 3 de septiembre.
América de Cali se midió en condición de visitante ante Atlético Bucaramanga por los octavos de final de la Copa Betplay. Durante el partido de ida jugado en el Estadio Américo Montanini de la capital santandereana, los dirigidos por Leonel Álvarez se hicieron fuertes y pegaron primeros en la serie.
Lea también: Destapan problema con Adrián Ramos que sentencia su futuro en América
Luciano Pons fue el encargado de abrir la cuenta para los leopardos con un golazo de cabeza. El atacante argentino se levantó tras un centro de costado y al minuto 16 abrió la cuenta para los locales en el partido de ida. Un tanto que complicaba la situación para el equipo dirigido por Gabriel Raimondi.
A partir de esa jugada, Bucaramanga tuvo algunas opciones sobre la portería de Joel Graterol, pero cedió la pelota a los diablos rojos. En la segunda mitad América tuvo más posesión de la pelota, peor no logró romper el cerrojo defensivo de los bumangueses en el pórtico de Aldair Quinta.
Los ingresos de José Cavadía y Jhon Murillo generaron varias llegadas de peligro en la portería del Bucaramanga, pero no se pudieron transformar en la igualdad del partido. Sin embargo, los locales tampoco aprovecharon algunas opciones abiertas por Kevin Londoño para ampliar la cuenta e irse con mayor ventaja al duelo de vuelta.
En otras noticias
América jugaba mejor con el Polilla que con Raimondi
¿Cuál será el futuro de Gabriel Raimondi en América?
Después de sumar una nueva derrota con América, el futuro de Gabriel Raimondi parece estar casi sentenciado en la divisa escarlata. Desde la directiva del cuadro rojo se hablaba de que no habría mucho tiempo de espera para la mejora de los resultados.
Más allá de eso, en Cali se habló de que la directiva, encabezada por Marcela Gómez, le manifestó al entrenador que esperarían los resultados en la serie de octavos de final de la Copa y el próximo duelo por Liga Betplay en la fecha 9 ante Alianza Valledupar.
En caso de no ganar en su siguiente juego o caer en la llave contra Bucaramanga, el ciclo se dará por terminado. Cabe recordar que América tiene la segunda nómina más cara del país, solo por detrás de la de Atlético Nacional y por ello las exigencias son cada vez más altas.
BUC 🆚 AMÉ [1-0]— América de Cali (@AmericadeCali) August 28, 2025
|90’ +4’ ⏱| FINALIZA EL PARTIDO. #BUCxAMÉ#CopaBetPlay pic.twitter.com/R1Nee3neTw
Fuente
Antena 2