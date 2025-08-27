América no levanta cabeza y perdió con Bucaramanga en Copa Betplay

América de Cali se midió en condición de visitante ante Atlético Bucaramanga por los octavos de final de la Copa Betplay. Durante el partido de ida jugado en el Estadio Américo Montanini de la capital santandereana, los dirigidos por Leonel Álvarez se hicieron fuertes y pegaron primeros en la serie.

Luciano Pons fue el encargado de abrir la cuenta para los leopardos con un golazo de cabeza. El atacante argentino se levantó tras un centro de costado y al minuto 16 abrió la cuenta para los locales en el partido de ida. Un tanto que complicaba la situación para el equipo dirigido por Gabriel Raimondi.

A partir de esa jugada, Bucaramanga tuvo algunas opciones sobre la portería de Joel Graterol, pero cedió la pelota a los diablos rojos. En la segunda mitad América tuvo más posesión de la pelota, peor no logró romper el cerrojo defensivo de los bumangueses en el pórtico de Aldair Quinta.

Los ingresos de José Cavadía y Jhon Murillo generaron varias llegadas de peligro en la portería del Bucaramanga, pero no se pudieron transformar en la igualdad del partido. Sin embargo, los locales tampoco aprovecharon algunas opciones abiertas por Kevin Londoño para ampliar la cuenta e irse con mayor ventaja al duelo de vuelta.