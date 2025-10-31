América presenta dos bajas sensibles para el duelo por Copa ante Nacional

Luego de no encontrar sede para el partido entre Boyacá Chicó y el América de Cali por la fecha 18 de la presente Liga BetPlay, la Dimayor anunció que la fecha 19 de la se aplazaría y se jugaría hasta el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, además, la entidad que regula el fútbol colombiano adelantó los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay.

Pues bien, el América de Cali ya no piensa en Boyacá Chicó, sino que ahora traslada su mirada hacia el reto de la copa frente al conjunto de Atlético Nacional, pues el partido de ida de este cruce de semifinales se llevará a cabo este domingo 2 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 6:30 de la tarde.

