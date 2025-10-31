Actualizado:
Vie, 31/10/2025 - 17:06
América presenta dos bajas sensibles para el duelo por Copa ante Nacional
El equipo escarlata jugará este próximo domingo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.
Luego de no encontrar sede para el partido entre Boyacá Chicó y el América de Cali por la fecha 18 de la presente Liga BetPlay, la Dimayor anunció que la fecha 19 de la se aplazaría y se jugaría hasta el fin de semana del 8 y 9 de noviembre, además, la entidad que regula el fútbol colombiano adelantó los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay.
Pues bien, el América de Cali ya no piensa en Boyacá Chicó, sino que ahora traslada su mirada hacia el reto de la copa frente al conjunto de Atlético Nacional, pues el partido de ida de este cruce de semifinales se llevará a cabo este domingo 2 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 6:30 de la tarde.
América viajará a Medellín con dos bajas sensibles
El equipo dirigido por el técnico David González, que en la Liga BetPlay sigue con chances de avanzar a los cuadrangulares, ahora se enfoca en la Copa BetPlay para afrontar el desafío que le plantará Nacional, duelo donde América no contará con dos de sus jugadores.
Se trata del mediocampista Josen Escobar y del defensor central Jean Carlos Pestaña, quienes están suspendidos y no podrán entrar en la convocatoria de David González para el partido en la ciudad de Medellín, incluso, el zaguero tampoco podrá jugar el duelo de vuelta por una sanción más severa.
🚨❌ SIN PESTAÑA NI JOSEN PARA EL DOMINGO— Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) October 31, 2025
▶️ Para el partido de ida de #CopaColombia, @AmericadeCali no podrá contar con Jean Pestaña (tampoco estará para la vuelta) ni Josen Escobar por estar suspendidos.
🤔 ¿Quiénes deben reemplazarlo? ¿Mosquera y Navarro? ¿Bocanegra? 🤔 pic.twitter.com/jCEmyyYwZi
¿Cuándo se jugaría el partido de vuelta entre América y Nacional?
Con los cambios de calendario establecidos por la Dimayor, algunas de las fechas de los partidos no tienen fecha oficial, sin embargo, la idea que suena es que la fase de todos contra todos de la liga acabe primero y luego sí se puedan disputar los partidos de vuelta de la Copa BetPlay.
Así las cosas, América de Cali y Atlético Nacional jugarían en el Estadio Pascual Guerrero por la revancha de la copa el próximo jueves 13 de noviembre, sin embargo, esta fecha podría moverse para el fin de semana del 15 y 16 de este mes, teniendo en cuenta que aún se desconoce cuándo se pueda desarrollar el compromiso de liga entre Chicó y el conjunto escarlata.
