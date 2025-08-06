América selló con agónica victoria su clasificación en Copa BetPlay

Después de una goleada demoledora por 5‑0 en el partido de ida, América de Cali tuvo su chance de sellar la clasificación en el partido de vuelta frente a Tigres FC. con una victoria por la mínima diferencia en condición de visitante.

Inicialmente el duelo estaba programado para el martes 5 de agosto en el estadio de Techo, en Bogotá, el enfrentamiento fue reubicado al Estadio Raúl Miranda de Yumbo a última hora, después de que la DIMAYOR confirmó que la sede original no contaba con los permisos necesarios y esta plaza fue la que vio la clasificación de la 'mechita'.

América clasificó por un global de 6-0 ante Tigres en la Copa BetPlay

El duelo se disputó el miércoles 6 de agosto de 2025, a las 5:00 p.m. (hora local). Con la serie prácticamente liquidada, América viajó a Yumbo con un planteamiento más cauteloso, aunque no exento de intensidad. Tigres F.C., en cambio, se mostró ordenado en defensa, intentando, sin éxito, reducir la diferencia y buscar alguna oportunidad de remontada.

Pese a que el partido fue parejo en gran parte del trámite, América logró romper el cero en el marcador al minuto 81, cuando Yerson Candelo anotó un golazo que selló la eliminatoria, dejando el resultado global en 6‑0 a favor de los escarlatas.