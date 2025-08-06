Actualizado:
Mié, 06/08/2025 - 20:26
América selló con agónica victoria su clasificación en Copa BetPlay
América de Cali venció a Tigres como visitante y clasificó tranquilamente a octavos de final de la Copa BetPlay.
Después de una goleada demoledora por 5‑0 en el partido de ida, América de Cali tuvo su chance de sellar la clasificación en el partido de vuelta frente a Tigres FC. con una victoria por la mínima diferencia en condición de visitante.
Inicialmente el duelo estaba programado para el martes 5 de agosto en el estadio de Techo, en Bogotá, el enfrentamiento fue reubicado al Estadio Raúl Miranda de Yumbo a última hora, después de que la DIMAYOR confirmó que la sede original no contaba con los permisos necesarios y esta plaza fue la que vio la clasificación de la 'mechita'.
Le puede interesar: América de Cali ya tiene rival en octavos de Copa BetPlay tras superar a Tigres
América clasificó por un global de 6-0 ante Tigres en la Copa BetPlay
El duelo se disputó el miércoles 6 de agosto de 2025, a las 5:00 p.m. (hora local). Con la serie prácticamente liquidada, América viajó a Yumbo con un planteamiento más cauteloso, aunque no exento de intensidad. Tigres F.C., en cambio, se mostró ordenado en defensa, intentando, sin éxito, reducir la diferencia y buscar alguna oportunidad de remontada.
Pese a que el partido fue parejo en gran parte del trámite, América logró romper el cero en el marcador al minuto 81, cuando Yerson Candelo anotó un golazo que selló la eliminatoria, dejando el resultado global en 6‑0 a favor de los escarlatas.
Además, el encuentro tuvo momentos de intensidad variados: América sufrió la expulsión de Luis Paz, lo que complicó los minutos finales para el equipo visitante, aunque logró mantener el control del juego.
En otras noticias: América de Cali llena en Bogotá y no llena en El Pascual
Lea también: América respira y recupera goleador para enfrentar a Fluminense en Copa Sudamericana
¿Cuándo jugará América contra Fluminense en la Copa Sudamericana?
América de Cali enfrentará a Fluminense en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, con el partido de ida programado para el martes 12 de agosto a las 7:30 p.m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Una semana después, el martes 19 de agosto, se disputará el duelo de vuelta en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, también a las 7:30 p.m. hora colombiana. El equipo escarlata buscará aprovechar su localía en el primer encuentro para sacar ventaja ante el conjunto brasileño, que llega como uno de los favoritos del certamen.
Fuente
Antena 2