América sonríe; Dimayor tomó decisión con la sanción al Pascual Guerrero
El equipo escarlata se alista para disputar las semifinales de la Copa BetPlay 2025.
América de Cali fue uno de los máximos involucrados en las modificaciones que la Dimayor tuvo en el calendario de sus competencias, pues el organismo que regula el fútbol colombiano decidió aplazar todos los partidos de la fecha 19 en la presente Liga BetPlay y adelantar los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025.
El equipo dirigido por el técnico David González no pudo disputar la fecha 18 de la liga ante Boyacá Chicó y ahora cambia de rival para pensar en Atlético Nacional, el desafío que se le presenta en las semifinales de la copa, donde el juego de ida se llevará a cabo este domingo 2 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot.
Dimayor dio buena noticia al América de Cali
En un reciente comunicado de la Dimayor, se deja en evidencia la suspensión de la sanción que tenía el América de Cali con el uso normal del Estadio Pascual Guerrero, un recinto deportivo que no tenía permitido el ingreso de hinchas debido a los disturbios presentados en la edición pasada de la Copa BetPlay.
El castigo que impedía el ingreso de hinchas fue levantado por la Dimayor tras el recurso de apelación presentado por el equipo de los ‘Diablos Rojos’, así que el América de Cali podrá tener el acompañamiento de su afición para el compromiso de vuelta en el Pascual Guerrero.
¿Cuándo se jugará el partido de vuelta de la Copa BetPlay?
Teniendo en cuenta los nuevos anuncios de la Dimayor mencionando que la fecha 19 de la Liga BetPlay se jugará el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre y a la espera de lo que será la programación de la última jornada, se prevé que los juegos de vuelta de la Copa BetPlay se jueguen después de la fase de todos contra todos en la liga.
Así las cosas y a falta de información oficial, América de Cali podría enfrentar a Nacional en condición de local para definir el clasificado a la final de la copa el fin de semana del 15 y 16 de noviembre, sin embargo, la fecha podría moverse dependiente el día que estos equipos tengan partido en la última fecha de la liga.
