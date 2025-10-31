América sonríe; Dimayor tomó decisión con la sanción al Pascual Guerrero

América de Cali fue uno de los máximos involucrados en las modificaciones que la Dimayor tuvo en el calendario de sus competencias, pues el organismo que regula el fútbol colombiano decidió aplazar todos los partidos de la fecha 19 en la presente Liga BetPlay y adelantar los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025.

El equipo dirigido por el técnico David González no pudo disputar la fecha 18 de la liga ante Boyacá Chicó y ahora cambia de rival para pensar en Atlético Nacional, el desafío que se le presenta en las semifinales de la copa, donde el juego de ida se llevará a cabo este domingo 2 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot.

