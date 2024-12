América sufre de más: la baja que tendría contra Nacional en Cali

América viene de perder la final de ida de la Copa Betplay ante un Atlético Nacional que supo jugar el partido y va a llegar con una ventaja de dos goles a la vuelta, pues el primer juego arrojó un 3-1 en favor del Verdolaga. La vuelta será en el Pascual Guerrero de Cali.

Y si bien se pensó que no habría otras preocupaciones para América más allá del resultado, hay una posible ausencia notable que tendrá el equipo dirigido por Jorge 'Polilla' da Silva, quien tiene la tarea de replantear su equipo para un juego en el que hay que ganar por al menos dos goles.

La ausencia que seguramente tendrá América es la de Éder Álvarez Balanta, quien salió lesionado en el juego de ida a los 21 minutos del primer tiempo, siendo sustituido por Andrés Mosquera Guardia, jugador que se vio comprometido en el segundo gol de Nacional.

Todo apunta a que Álvarez Balanta no se recuperará de su lesión antes del domingo, por lo que no sería tenido en cuenta por el entrenador de América, resultado una baja sensible para un equipo que requiere ganar.

Ahora, habrá que revisar si Polilla da Silva replantea las variantes y a los posibles remplazantes del defensa Álvarez Balanta, o por el contrario le da la confianza al mismo Mosquera Guardia, quien no lucio del todo bien este jueves.

Las ventajas que tendrá América en la final de vuelta contra Nacional

Cabe recordar que el partido de vuelta entre América y Nacional solo contará con la presencia de seguidores del cuadro Escarlata, la cual es una de las dos ventajas inmediatas que tiene la Mecha, la otra corre por cuenta de la posible 'preocupación' del rival por la final de Liga Betplay que tendrá a mitad de semana ante Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro de Ibagué.