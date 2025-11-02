América tira polémica tras sufrir goleada en Copa: “ante Nacional se juega así”

“Ante Nacional se juega de esa manera”

La polémica se generó tras las declaraciones del entrenador, pues algunos analistas critican que América se vio muy vulnerable y que Nacional controló el partido una vez cayó el primer gol, además, algunos hinchas critican que, si la idea era controlar a Nacional, los jugadores asignados en la titular no fueron los correctos ni tampoco la disposición táctica.

“Nuestro planteamiento no fue defensivo, es que ante un rival como Nacional se juega de esa manera, la idea era hacerles daño, el gol de ellos nace de un error nuestro, de un robo de ellos, hasta el minuto 37 el planteamiento dio éxito sin atacar mucho, pero cuando se comente errores individuales afecta el rendimiento colectivo”.

“Dentro de la estructura que se planteó era tratar de controlar y tener buena posesión de pelota, cometemos errores también al inicio del segundo tiempo y ya un 3-0 en contra era muy complicado, y ante un equipo como Nacional darle esas ventajas no se puede, lo que queda es levantar, queda otra final importante, el jueves tenemos un partido clave donde intentaremos reponernos, el equipo tiene que levantar, solo queda eso, sobreponernos a este panorama adverso, pero nos duele muchísimo”, añadió Escobar.