América tira polémica tras sufrir goleada en Copa: “ante Nacional se juega así”
El entrenador Alex Escobar habló tras la dolorosa derrota por 4-1 en la ida de las semifinales.
América de Cali ha sufrido una goleada de Atlético Nacional en su visita a la ciudad de Medellín, duelo de ida en las semifinales de la Copa BetPlay 2025 que se llevó a cabo este domingo en el Estadio Atanasio Girardot.
El partido se mostró algo parejo en los minutos iniciales, sin embargo, Nacional provocó algunos errores del equipo escarlata y demostró su poder ofensivo, anotando 4 goles y dejando una imagen preocupante del cuadro de los ‘diablos rojos’.
Alex Escobar defendió el planteamiento del América
El entrenador que para este segundo semestre del año asume desde el campo de juego los partidos del cuadro escarlata (pero que está bajo las órdenes del técnico David González), habló en rueda de prensa sobre la goleada sufrida en el Atanasio Girardot y dejó claro que el planteamiento realizado tenía éxito hasta el primer gol de Nacional.
“Hasta el minuto 37 el equipo estaba bien parado, aunque no atacábamos mucho, cometimos ese error en salida y con Nacional al frente es complicado, tiene jugadores que son ‘killer’ y te cobran, nosotros tuvimos uno o dos opciones de anotar gol y no la pudimos concretar en el primer tiempo, creo que ese error del primer gol nos complica”, empezó diciendo Escobar.
“Ante Nacional se juega de esa manera”
La polémica se generó tras las declaraciones del entrenador, pues algunos analistas critican que América se vio muy vulnerable y que Nacional controló el partido una vez cayó el primer gol, además, algunos hinchas critican que, si la idea era controlar a Nacional, los jugadores asignados en la titular no fueron los correctos ni tampoco la disposición táctica.
“Nuestro planteamiento no fue defensivo, es que ante un rival como Nacional se juega de esa manera, la idea era hacerles daño, el gol de ellos nace de un error nuestro, de un robo de ellos, hasta el minuto 37 el planteamiento dio éxito sin atacar mucho, pero cuando se comente errores individuales afecta el rendimiento colectivo”.
“Dentro de la estructura que se planteó era tratar de controlar y tener buena posesión de pelota, cometemos errores también al inicio del segundo tiempo y ya un 3-0 en contra era muy complicado, y ante un equipo como Nacional darle esas ventajas no se puede, lo que queda es levantar, queda otra final importante, el jueves tenemos un partido clave donde intentaremos reponernos, el equipo tiene que levantar, solo queda eso, sobreponernos a este panorama adverso, pero nos duele muchísimo”, añadió Escobar.
