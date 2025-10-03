América Vs Junior ¿Cuándo se juega el partido de vuelta por Copa BetPlay?

América de Cali y Junior de Barranquilla protagonizan una emocionante serie de cuartos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025. En la noche del jueves 2 de octubre, el equipo vallecaucano dio la gran sorpresa al imponerse en condición de visita en el compromiso de ida.

Los escarlatas sacaron ventaja de 2-1 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez gracias a las anotaciones de Andrés Felipe Roa y Luis Ramos, mientras que el descuento fue obra de Cristian Javier Báez.

Con este resultado, América tratará de hacerse fuerte en condición de local para conseguir la clasificación a la ronda semifinal y seguir con aspiraciones al título.