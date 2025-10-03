Actualizado:
América Vs Junior ¿Cuándo se juega el partido de vuelta por Copa BetPlay?
América de Cali sacó ventaja de 2-1 en la serie.
América de Cali y Junior de Barranquilla protagonizan una emocionante serie de cuartos de final en la Copa BetPlay Dimayor 2025. En la noche del jueves 2 de octubre, el equipo vallecaucano dio la gran sorpresa al imponerse en condición de visita en el compromiso de ida.
Los escarlatas sacaron ventaja de 2-1 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez gracias a las anotaciones de Andrés Felipe Roa y Luis Ramos, mientras que el descuento fue obra de Cristian Javier Báez.
Con este resultado, América tratará de hacerse fuerte en condición de local para conseguir la clasificación a la ronda semifinal y seguir con aspiraciones al título.
América vs Junior: fecha y hora para el partido de vuelta de cuartos de final en la Copa BetPlay
El partido de vuelta entre América de Cali y Junior de Barranquilla por los cuartos de final en la Copa BetPlay está programado para el miércoles 15 de octubre a partir de las 8:20 de la noche en el estadio Pascual Guerrero.
El duelo tendrá transmisión EN VIVO de Win Sports + y también de Antena 2 y Antena2.com.
América busca el premio
Al seguir con vida en la Copa BetPlay, América de Cali pretende sacudirse de los malos resultados sufridos en la Liga BetPlay.
Bajo la dirección técnica de David González, el equipo 'escarlata' tratará de avanzar hasta la ronda final con el objetivo de lograr el título la clasificación a la Copa Conmebol Sudamericana 2026.
