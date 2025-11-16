América vs. Nacional: alineaciones confirmadas para el duelo por Copa BetPlay

Este domingo 16 de noviembre se llevará a cabo la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay entre América de Cali y Atlético Nacional, duelo donde el conjunto escarlata intentará remontar un 4-1 en contra que sufrió en el juego de ida disputado en la ciudad de Medellín.

El que es considerado por muchos como el clásico más importantes del país, tendrá una nueva edición en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, recinto deportivo que quiere volver a ser sede de la final de la copa como lo fue el año pasado, recordando que Nacional fue el verdugo del equipo escarlata en aquella serie, la cual terminó 3-1 a favor del ‘verdolaga’.

América va por la proeza de la remontada, buscando por lo menos un triunfo ante Nacional que le ayude a subir el ánimo tras la dolorosa derrota 3-0 ante Medellín por la última fecha de la fase de grupos de la Liga BetPlay, competencia a la que pudo avanzar a los cuadrangulares.

