América vs. Nacional: alineaciones confirmadas para el duelo por Copa BetPlay
Uno de los clásicos más importantes del país se juega en el Estadio Pascual Guerrero.
Este domingo 16 de noviembre se llevará a cabo la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay entre América de Cali y Atlético Nacional, duelo donde el conjunto escarlata intentará remontar un 4-1 en contra que sufrió en el juego de ida disputado en la ciudad de Medellín.
El que es considerado por muchos como el clásico más importantes del país, tendrá una nueva edición en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, recinto deportivo que quiere volver a ser sede de la final de la copa como lo fue el año pasado, recordando que Nacional fue el verdugo del equipo escarlata en aquella serie, la cual terminó 3-1 a favor del ‘verdolaga’.
América va por la proeza de la remontada, buscando por lo menos un triunfo ante Nacional que le ayude a subir el ánimo tras la dolorosa derrota 3-0 ante Medellín por la última fecha de la fase de grupos de la Liga BetPlay, competencia a la que pudo avanzar a los cuadrangulares.
Así saltará a la cancha Atlético Nacional:
El equipo dirigido por el técnico Diego Arias ha decidido una nómina titular con el mediocampista Juan Manuel Rengifo, joven que testará acompañado en la zona ofensiva por Marino Hinestroza, el argentino Juan Bauzá y Alfredo Morelos.
Para completar la alineación, Atlético Nacional formará con Harlen Castillo en el arco, línea defensiva con Tesillo, García, Román y Cándido, mientras que en la mitad de la cancha jugará con hombres de alta experiencia como Jorman Campuzano y Matheus Uribe.
El 1️⃣1️⃣ para el juego de hoy 💚#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/FtuKmUmHNt— Atlético Nacional (@nacionaloficial) November 16, 2025
Alineación confirmada del América de Cali:
En cuanto al equipo dirigido por el técnico David González, saldrá al campo de juego con Joel Graterol en el arco, acompañado por los defensas Mateo Castillo, Cristian Tovar, Nicolás Hernández y Marcos Mina.
En la mitad de la cancha jugará Josen Escobar, Dylan Borrero, Rafael Carrascal y Tilman Palacios; mientras que en zona de ataque estarán los delanteros Adrián y Luis Ramos, una alineación donde no aparece el volante Cristian Barrios, un habitual titular en el conjunto escarlata.
📋 Así formaremos esta tarde para enfrentar a Atlético Nacional en el Pascual Guerrero. 👹#AMÉxNAC#CopaBetPlay pic.twitter.com/M4bZCwkVdL— América de Cali (@AmericadeCali) November 16, 2025
