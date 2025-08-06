América de Cali ya tiene rival en octavos de Copa BetPlay tras superar a Tigres

Este miércoles 6 de agosto se llevó a cabo el partido entre Tigres y América de Cali, duelo correspondiente al juego de vuelta de una de las series de dieciseisavos de final de la Copa BetPlay 2025.

El compromiso no se disputó en el Estadio de Techo de Bogotá (donde habitualmente juega de local el equipo de Tigres) porque el conjunto felino no presentó ante la Dimayor los permisos correspondientes, y por eso se tuvo que llevar a cabo en el Estadio Municipal Raúl Miranda ubicado en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

Lea también: América respira y recupera goleador para enfrentar a Fluminense en Copa Sudamericana