América de Cali ya tiene rival en octavos de Copa BetPlay tras superar a Tigres
El equipo escarlata se impuso en el juego de vuelta por la mínima diferencia.
Este miércoles 6 de agosto se llevó a cabo el partido entre Tigres y América de Cali, duelo correspondiente al juego de vuelta de una de las series de dieciseisavos de final de la Copa BetPlay 2025.
El compromiso no se disputó en el Estadio de Techo de Bogotá (donde habitualmente juega de local el equipo de Tigres) porque el conjunto felino no presentó ante la Dimayor los permisos correspondientes, y por eso se tuvo que llevar a cabo en el Estadio Municipal Raúl Miranda ubicado en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.
¿Cómo quedó el partido de vuelta entre Tigres y América de Cali?
Teniendo en cuenta que el juego de ida terminó con victoria 5-0 para el conjunto escarlata, el técnico Diego Raimondi planteó un juego prudente en el que se priorizaran las labores defensivas y se mantuviera el arco en cero, obviamente, sin renunciar al ataque.
América de Cali tendría una nómina mixta con varios jugadores suplentes en su alineación titular, destacando la presencia del arquero Santiago Silva y también el regreso del delantero Rodrigo Holgado, que superó una lesión que lo tuvo alejado algunos partidos y que para este compromiso tuvo minutos ingresando en el segundo tiempo como emergente.
El conjunto escarlata no pasaría grandes apuros en el partido y lograría sacar adelante el compromiso, destacando un gol anulado a Sebastián Navarro por posición adelantada y una pelota en el travesaño, opciones esfumadas que parecían dejar el partido 0-0, sin embargo, Yerson Candelo colocaría el 1-0 con golazo de tiro libre al minuto 81, dándole el triunfo a la ‘Mechita’.
¿Cuál será el rival del América de Cali en los octavos de Copa BetPlay?
Luego de imponerse con autoridad en la serie ante el cuadro bogotano, el equipo rojo de la ciudad de Cali tendrá un desafío de mayor envergadura, pues ahora tendrá que verse las caras contra el Atlético Bucaramanga.
El equipo dirigido por el técnico Leonel Álvarez será el rival del América de Cali en los octavos de final, recordando que el conjunto ‘Leopardo’ está invicto en esta competencia luego de disputar una fase de grupos previa, donde quedó líder en su zona registrando 3 victorias y 1 empate.
