Arias dejó la polémica al lado con Cardona: “Estuve en su situación”

Se jugó la vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay con el partido restante entre Atlético Nacional contra Once Caldas con una llave que estaba a favor de los verdolagas gracias a un único tanto en Manizales. El club antioqueño dio un nuevo golpe en el Atanasio Girardot para instalarse a las semifinales.

Con goles de Andrés Sarmiento y Andrés Salazar, Nacional pudo sacar adelante la victoria en medio de un partido complejo por los embates de Once Caldas antes del primer gol de Sarmiento. Además, se pensaba que las cosas se podían ir abajo por una torpe expulsión de Edwin Cardona cuando quedaban más de 30 minutos para finalizar el compromiso.

Un codazo de Edwin Cardona en la cara de Michael Barrios fue penalizado con una expulsión directa. Cardona metió el brazo atrás en busca de resguardar la pelota, pero se encontró con el rostro del extremo del Once Caldas. En la rueda de prensa, Diego Arias habló sobre esta acción de la roja y Arias escudó al mediocampista.

DIEGO ARIAS ENTENDIÓ LA SITUACIÓN DE EDWIN CARDONA

Edwin regresaba a la nómina de Nacional para este encuentro después de no estar en los últimos juegos de la Liga BetPlay. Cardona ha tenido que lidiar con comentarios de la hinchada por los penales ante Sao Paulo y esta expulsión tampoco pasará desapercibida.

No estará contra América en la primera serie de las semifinales de la Copa BetPlay y espera estar en la segunda a falta de que salga la resolución para conocer si solo será una fecha o dos. Diego Arias indicó en rueda de prensa que, “no he tenido la oportunidad de ver la repetición, pero yo estaba a dos metros de la jugada... y hace unos años, yo estaba en la situación de Edwin, y sé cuando un jugador quiere meter un codazo y cuando no, es una acción que se va a repetir muchas veces y por supuesto, que habrá contacto”.

Diego Arias afirmó que son cosas del fútbol y ‘culpó’ a la estatura de los jugadores, “fue un gesto natural. El jugador es mucho más pequeño. Para mí no fue con intención”.

También tuvo tiempo para hablar de los árbitros, “esperamos que los árbitros puedan tener la capacidad de ver más allá de un simple contacto, porque en la repetición se va a ver (...) Tuve la sensación de que fue una jugada que se chocan por el movimiento de protección hacia el balón”.

¿CÓMO MIDEN LOS ÁRBITROS LAS ACCIONES POLÉMICAS?

Además de esa jugada del codazo de Edwin Cardona que resultó en una expulsión para el volante antioqueño, también hubo una jugada similar por parte de un jugador de Once Caldas contra uno de Nacional.

El brazo se fue hacia atrás contactando a un futbolista de Nacional, pero en esta ocasión, la acción no fue penalizado con una tarjeta roja que pudo haber equilibrado el tema numérico a falta de más de media hora para el final del partido.