Arias reaccionó a la final de Copa ante el DIM: "será un aprendizaje"

Atlético Nacional aseguró su presencia en la final de la Copa BetPlay tras superar la serie semifinal ante América de Cali, y el técnico Diego Arias entregó su evaluación del desempeño del equipo y de lo que se aproxima en el calendario competitivo. El entrenador presentó un análisis detallado del encuentro de vuelta y de los ajustes que el plantel realizó durante el desarrollo del compromiso.

Arias inició su intervención explicando la planificación previa y la manera como se ejecutó durante los 90 minutos. Sobre el trámite del partido afirmó: “El partido se dio como nos imaginábamos. América en su casa intentando descontar desde el primer minuto, fueron muy agresivos en las presiones, generamos situaciones claras. Antes del gol tuvimos una en el palo con Bauza, con Alfredo y situaciones que nos iban a permitir estar más tranquilos. Después del gol llega la expulsión y era lógico que iban a intentar empatar y descontar, pero lo logramos sostener bien con esfuerzo, intensidad e interpretación. Después del empate generamos situaciones y quedamos contentos con el partido que hicimos y con ilusión y alegría por estar en la final”.

El entrenador agregó que la expulsión en medio del compromiso será materia de análisis interno, al considerar que pudo ser manejada de otra forma. El resultado obligó a ajustar la postura táctica, y Arias explicó que la respuesta del equipo permitió sostener el marcador y generar nuevas opciones de ataque en el cierre del encuentro.

Con la clasificación confirmada, Nacional se prepara para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín en el clásico antioqueño que definirá al campeón del torneo. Sobre el cruce, Arias indicó: “Creo que los partidos de la final serán después de los cuadrangulares. Tendremos partidos importantes en el medio y cuando nos acerquemos a la final tendremos que atenderla. Tendremos el rival muy cerca con muchos partidos e información y eso nos dará mucho material para afrontarlo. Sin duda será un aprendizaje la expulsión que pudo ser manejada un poco mejor”.

El técnico destacó además la disposición del grupo en la campaña que llevó al equipo a esta instancia. Al respecto señaló: “Yo no sé si hay un secreto, pero considero que lo mejor es que haya seres humanos dispuestos a trabajar juntos y esto fue lo que encontré en este grupo y el mérito más grande es esa disposición que encontré en los jugadores”.

Nacional continuará su actividad en la Liga mientras define su preparación para los dos encuentros que entregarán el título de la Copa BetPlay. Arias reiteró que el análisis del rival, la carga de partidos y la respuesta del plantel serán factores determinantes para afrontar la final.